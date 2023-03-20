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Spor, Futbol

UEFA'dan Türk hakemler Erkan Özdamar ile Atilla Karaoğlan'a görev

FIFA kokartlı Türk hakemler Erkan Özdamar ile Atilla Karaoğlan, UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası grup müsabakalarında görev alacak.

Emre Doğan  | 20.03.2023 - Güncelleme : 20.03.2023
UEFA'dan Türk hakemler Erkan Özdamar ile Atilla Karaoğlan'a görev

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Erkan Özdamar'ın 22-28 Mart'ta İspanya'da düzenlenecek Grup 3, Atilla Karaoğlan'ın ise aynı tarihlerde Almanya'da organize edilecek Grup 2 maçlarında düdük çalacağı belirtildi.

Açıklamada, yardımcı hakemler Murat Tuğberk Curbay ile Mehmet Emin Tuğral'ın da grup karşılaşmalarında görev yapacağı aktarıldı.

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