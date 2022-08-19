UEFA Avrupa Ligi play-off turunun ilk ayağı 10 maçla tamamlandı
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda, Türkiye'yi temsil eden takımlardan Fenerbahçe, deplasmanda Avusturya ekibi Austria Wien'i 8. dakikada Joshua King ve 89. dakikada Serdar Dursun'un golleriyle 2-0 mağlup etti.
Ankara
Turnuvaya play-off turundan katılan Demir Grup Sivasspor ise konuk olduğu İsveç'in Malmö takımına 3-1 mağlup oldu.
Sonuçlar şöyle:
HJK Helsinki (Finlandiya) - Silkeborg (Danimarka): 1-0
Ferencvaros (Macaristan) - Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti): 4-0
Zürih (İsviçre) - Hearts (İskoçya): 2-1
Malmö (İsveç) - Demir Grup Sivasspor: 3-1
Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi) - Olympiakos (Yunanistan): 1-1
Pyunik (Ermenistan) - Sheriff (Moldova): 0-0
Ludogorets (Bulgaristan) - Zalgiris (Litvanya): 1-0
Dnipro (Ukrayna) - AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-2
KAA Gent (Belçika) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-2
Austria Wien (Avusturya) - Fenerbahçe (Türkiye): 0-2Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.