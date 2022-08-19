Dolar
18.08
Euro
18.24
Altın
1,758.29
ETH/USDT
1,870.40
BTC/USDT
23,382.00
BIST 100
3,020.01
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda ilk maçlar tamamlandı

Temsilcimiz Medipol Başakşehir, konuk ettiği Antwerp karşısında 54. dakikada Münir'in ağları sarsmasıyla 1-0 öne geçmesine rağmen 87. dakikada Almeida'nın golüne engel olmadı ve rövanş öncesi 1-1 eşitlikle sahadan ayrıldı.

Doğa Kırmızıoğlu   | 19.08.2022
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda ilk maçlar tamamlandı

Ankara

Medipol Başakşehir rövanş maçını 25 Ağustos Perşembe günü oynanacak.

Sonuçlar söyle:

Rakow (Polonya) - Slavia Prag (Çekya): 2-1

RFS (Letonya) - Linfield (Kuzey İrlanda): 2-2

CSKA Sofya (Bulgaristan) - Basel (İsviçre): 1-0

Maccabi Tel Aviv (İsrail) - Nice (Fransa): 1-0

Young Boys (İsviçre) - Anderlecht (Belçika): 0-1

Slovacko (Çekya) - AIK (İsveç): 3-0

Molde (Norveç) - Wolfsberger (Avusturya): 3-1

Universitatea Craiova (Romanya) - Hapoel Beer-Sheva (İsrail): 1-1

Medipol Başakşehir (Türkiye) - Antwerp (Belçika): 1-1

Zrinjski (Bosna Hersek) - Slovan Bratislava (Slovakya): 1-0

Maribor (Slovenya) - CFR Cluj (Romanya): 0-0

Lech Poznan (Polonya) - F91 Diddeleng (Lüksemburg): 2-0

FCSB (Romanya) - Viking (Norveç): 1-2

Köln (Almanya) - MOL Fehervar (Macaristan): 1-2

Villarreal (İspanya) - Hajduk Split (Hırvatistan): 4-2

West Ham United (İngiltere) - Viborg (Danimarka): 3-1

Shkupi (Kuzey Makedonya) - Ballkani (Kosova): 1-2

Fiorentina (İtalya) - Twente (Hollanda): 2-1

Vaduz (Lihtenştayn) - Rapid Wien (Avusturya): 1-1

Partizan (Sırbistan) - Hamrun Spartans (Malta): 4-1

AZ Alkmaar (Hollanda) - Gil Vicente (Portekiz): 4-0

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanı Soylu: 2023'te içeride hiçbir terörist kırsalda kalmayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Londra’da "BM Güvenlik Konseyi Reformu" paneli düzenledi
Emine Erdoğan'dan atıklardan organik gübre elde eden Selçuklu Belediyesine tebrik
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum'dan flamingolarla ilgili paylaşım

Benzer haberler

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda ilk maçlar tamamlandı

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda ilk maçlar tamamlandı

UEFA Avrupa Ligi play-off turunun ilk ayağı 10 maçla tamamlandı

Medipol Başakşehir tur şansını Belçika'daki rövanş maçına bıraktı

Medipol Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde Antwerp'i konuk edecek

Medipol Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde Antwerp'i konuk edecek
Konyaspor ile Medipol Başakşehir golsüz berabere kaldı

Konyaspor ile Medipol Başakşehir golsüz berabere kaldı
Medipol Başakşehir-Royal Antwerp maçını Fransız hakem Jerome Brisard yönetecek

Medipol Başakşehir-Royal Antwerp maçını Fransız hakem Jerome Brisard yönetecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet