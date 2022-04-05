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Spor, Futbol

Türkiye Futbol Federasyonunun yeni başkanı 16 Haziran'da seçilecek

Türkiye Futbol Federasyonu Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın 16 Haziran'da yapılmasına karar verildi.

Fatih Erel   | 05.04.2022
Türkiye Futbol Federasyonunun yeni başkanı 16 Haziran'da seçilecek

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamada, federasyon yönetim kurulunun Servet Yardımcı başkanlığında toplandığı belirtildi.

Açıklamada, "TFF Olağanüstü Seçimli ve Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 16 Haziran Perşembe günü saat 10.00'da Ankara'da yapılması kararlaştırılmıştır. Toplantıda olağan seçimli genel kurula kadar görev yapmak üzere TFF Başkanı, yönetim kurulu ve denetleme kurulu seçimi ile birlikte olağan genel kurul gerçekleştirilecektir." denildi.

İlk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantının, 17 Haziran Cuma günü aynı saatte ve aynı yerde yapılacağı duyuruldu.

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