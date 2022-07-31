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Spor, Futbol

Turkcell Süper Kupa'yı kazanan Trabzonspor kente geldi

Meltem Yılmaz Karakurum   | 31.07.2022
Turkcell Süper Kupa'yı kazanan Trabzonspor kente geldi

Trabzon

TRABZON (AA) - Turkcell Süper Kupa karşılaşmasında Demir Grup Sivasspor'u 4-0 yenerek şampiyon olan ve tarihinde üçüncü kez bu başarıyı elde eden bordo-mavililer, Trabzon'a döndü.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda dün gerçekleştirilen karşılaşma ve kupa töreninin ardından İstanbul'dan uçakla Trabzon'a gelen bordo-mavililer, Trabzon Havalimanı'nda taraftarlarca karşılandı.

Kafilenin çıkışı sırasında taraftarlar, fotoğraflarını çektikleri futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.

Süper Kupa ile havalimanından çıkan Vitor Hugo da taraftarlardan alkış aldı.

Öte yandan, teknik direktör Abdullah Avcı ile izinli olduğu öğrenilen bazı futbolcular kafilede yer almadı.


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