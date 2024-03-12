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Spor, Futbol

Turkcell Süper Kupa maçının bilet geliri, depremzedeler için bağışlanacak

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Turkcell Süper Kupa maçının bilet gelirleri, 6 Şubat depremlerinden etkilenen vatandaşlar için bağışlanacak.

Emre Doğan  | 12.03.2024 - Güncelleme : 12.03.2024
Turkcell Süper Kupa maçının bilet geliri, depremzedeler için bağışlanacak

İstanbul

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Turkcell Süper Kupa maçının bilet gelirleri, 6 Şubat depremlerinden etkilenen vatandaşlar için bağışlanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda oynanacak 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasından elde edilecek bilet gelirinin, TFF ve iki kulübün ortak kararıyla Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen vatandaşlar için bağışlanacağı belirtildi.

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