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Spor, Futbol

Türk takımlarının UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki ilk maçlarının hakemleri belli oldu

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Yukatel Adana Demirspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 24 Ağustos Perşembe günü oynayacağı play-off turu ilk maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Mutlu Demirtaştan  | 18.08.2023 - Güncelleme : 18.08.2023
Türk takımlarının UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki ilk maçlarının hakemleri belli oldu

İstanbul

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Giuleşti Stadı'nda TSİ 20.00'de Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile Beşiktaş arasında oynanacak mücadelede İngiliz hakem Darren England düdük çalacak. England'ın yardımcılıklarını Simon Bennett ve Daniel Robathan üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise John Brooks olacak.

Fenerbahçe'nin Hollanda ekibi Twente'yi aynı saatte Ülker Stadı'nda ağırlayacağı karşılaşmayı ise İngiliz Andrew Madley yönetecek. Ian Hussin ve Daniel Cook'un yardımcı hakemlik görevini üstleneceği müsabakanın dördüncü hakemliğini Michael Salisbury yapacak.

Belçika'daki Cegeka Arena'da TSİ 21.00'de yapılacak Genk-Adana Demirspor mücadelesinin hakemi de Portekizli Antonio Nobre olacak. Yardımcı hakemlerin Pedro Ribeiro ve Paulo Bras olarak belirlendiği maçın dördüncü hakemliğini ise Bruno Miguel Carmo Vieira üstlenecek.

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