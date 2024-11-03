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Spor, Futbol

TÜMOSAN Konyaspor, konuk ettiği RAMS Başakşehir'i yendi

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, konuk ettiği RAMS Başakşehir'i 3-2 yendi.

Abdullah Doğan  | 03.11.2024 - Güncelleme : 03.11.2024
TÜMOSAN Konyaspor, konuk ettiği RAMS Başakşehir'i yendi

Konya

İlk yarı 

19. dakikada Guilherme'nin ara pasına hareketlenen Ndao'nun şutunda, kaleci Muhammed Şengezer topu uzaklaştırdı.

32. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Pedrinho'nun kafayla aşırttığı topa hareketlenen Yusuf Erdoğan'ın yerden ortasında arka direk önünde Ndao, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

35. dakikada Crespo'nun uzaktan sert şutunda, top üstten auta gitti.

45+1. dakikada konuk ekip eşitliği sağladı. Uğurcan Yazğılı'nın Serdar Gürler'e müdahalesinde hakem Emre Kargın, penaltı noktasını işaret etti. Topun başına geçen Opoku'nun vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Slowik'ten döndü. Aynı oyuncu, önünde bulduğu topu ağlara yolladı: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 bitti.

İkinci yarı 

50. dakikada yeşil-beyazlılar yeniden öne geçti. Pedrinho'nun ortasında arka direkte topu kontrol eden Ndao'nun vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1.

59. dakikada Piatek'in pasında Deniz Türüç'ün yerden vuruşunda top, kaleci Slowik'te kaldı.

66. dakikada Pedrinho'nun ortasında Ndao'nun bekletmeden vuruşunda, top direkten döndü.

73. dakikada Konyaspor farkı ikiye çıkardı. Pedrinho'nun sağ kanattan ortasında Kramer'in kafayla indirdiği topu Ndao ağlarla buluşturdu: 3-1.

90+2. dakikada Başakşehir farkı bire indirdi. Deniz Türüç'ün ortasında topa iyi yükselen Piatek'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-2.

Karşılaşma, yeşil-beyazlıların 3-2 üstünlüğüyle tamamlandı.

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