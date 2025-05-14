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Spor, Futbol

Trendyol 1. Lig'de play-off birinci tur maçları yarın oynanacak

Futbolda Trendyol 1. Lig play-off birinci tur müsabakaları yarın oynanacak.

Metin Arslancan  | 14.05.2025 - Güncelleme : 14.05.2025
Trendyol 1. Lig'de play-off birinci tur maçları yarın oynanacak

İstanbul

Tek maç usulüne göre oynanacak ve rakiplerine üstünlük kuran ekiplerin play-off yarı finaline adını yazdıracağı karşılaşmaların programı şöyle:

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