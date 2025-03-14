Dolar
36.68
Euro
39.80
Altın
2,990.73
ETH/USDT
1,896.70
BTC/USDT
82,496.00
BIST 100
10,805.77
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Arkeoloji Müzesi'nde Danimarka'dan İade Edilen Eserlerin Teslim Töreni'nde konuşuyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gaziantep’te "Milli Banliyö Seti (Gaziray) Araç Teslimi ve Dinamik Yol Testi Başlangıç Töreni"nde konuşuyor.
logo
Spor, Futbol

Futbolda haftanın programı

Futbolda Trendyol Süper Lig'e 28, Trendyol 1. Lig'e 30, Nesine 2. Lig'e 27, Nesine 3. Lig'e ise 24. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Can Öcal  | 14.03.2025 - Güncelleme : 14.03.2025
Futbolda haftanın programı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın maç programı şöyle:

Trendyol Süper Lig

Bugün:

20.30 Galatasaray-Onvo Antalyaspor (RAMS Park)

Yarın:

13.30 Gaziantep FK-Bellona Kayserispor (Gaziantep)

16.00 Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

20.30 RAMS Başakşehir-Trabzonspor (Başakşehir Fatih Terim)

20.30 TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16 Mart Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor-Sipay Bodrum FK (Çaykur Didi)

16.00 Atakaş Hatayspor-Net Global Sivasspor (Mersin)

16.00 Göztepe-ikas Eyüpspor (Gürsel Aksel)

20.30 Fenerbahçe-Reeder Samsunspor (Ülker)

Trendyol 1. Lig

Bugün:

16.00 Teksüt Bandırmaspor-Adanaspor (Bandırma 17 Eylül)

20.30 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Esenler Erokspor (11 Nisan)

Yarın:

13.30 Manisa FK-Siltaş Yapı Pendikspor (Manisa 19 Mayıs)

16.00 Central Hospital Ümraniyespor-Geosis Boluspor (Spoint İnşaat Ümraniyespor)

20.30 MKE Ankaragücü-Alagöz Holding Iğdır FK (Eryaman)

20.30 Sakaryaspor-Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor (Yeni Sakarya Atatürk)

16 Mart Pazar:

13.30 Uğur Okulları İstanbulspor-Gençlerbirliği (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

13.30 Ahlatcı Çorum FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Çorum Şehir)

16.00 Amed Sportif Faaliyetler-Erzurumspor FK (Diyarbakır)

20.30 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Kocaelispor (Atatürk Olimpiyat)

Nesine 2. Lig

Beyaz Grup

Yarın:

14.00 Kepezspor Futbol-Sincan Belediyesi Ankaraspor (Kepez Hasan Doğan)

14.00 1461 Trabzon FK-Karaköprü Belediyespor (Ortahisar Yavuz Selim)

16 Mart Pazar:

14.00 E Koleji Isparta 32 Spor-Anagold 24Erzincanspor (Isparta Atatürk)

14.00 İskenderunspor-Kırklarelispor (Sarıseki Fuat Tosyalı Spor Kompleksi)

14.00 Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK-Altay (Tarsus İlçe)

14.00 Sarıyer-Fethiyespor (Yusuf Ziya Öniş)

14.00 Altınordu-Batman Petrolspor (Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası)

14.00 İnegölspor-GMG Kastamonuspor (İnegöl İlçe)

Kırmızı Grup

Yarın:

14.00 Bucaspor 1928-Karaman FK (Yeni Buca)

14.00 Karacabey Belediyespor-Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu (Karacabey M.Fehmi Gerçeker)

16 Mart Pazar:

14.00 Ankara Demirspor-Çimentaş Elazığspor (TCDD Ankara Demirspor)

14.00 Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor-Belediye Derincespor (Serik İsmail Oğan)

14.00 Diyarbekirspor-Ülkea Nazillispor (Seyrantepe 2 Nolu Çim Saha)

14.00 Giresunspor-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri (Çotanak Spor Kompleksi)

14.00 Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyesi-Motolux 68 Aksarayspor (Bolluca)

14.00 Merkür Jet Erbaaspor-Menemen FK (Erbaa Yeni İlçe)

14.00 Somaspor-Artı Değer Vanspor (Soma Atatürk)

Nesine 3. Lig

1. Grup

Yarın:

14.00 Kemerkent Bulvarspor-Silifke Belediyespor (Bulvar Mimar Kubilay Köse)

16 Mart Pazar:

14.00 Düzce Cam Düzcespor-Tokat Belediye Plevnespor (Dmall Düzce Şehir)

14.00 Karşıyaka-Ergene Velimeşespor (Alsancak Mustafa Denizli)

14.00 Bornova 1877-Muşspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

14.00 Artvin Hopaspor-Anadolu Üniversitesi (Arhavi İlçe)

14.00 23 Elazığ FK-HG Hospital Kahramanmaraşspor (Elazığ Doğukent)

14.00 Kırşehir Futbol SK-Belediye Kütahyaspor (Kırşehir Ahi)

14.00 Kuşadasıspor-Bursaspor (Kuşadası Özer Türk)

2. Grup

Yarın:

14.00 Etimesgut SK-Balıkesirspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

16 Mart Pazar:

14.00 Tire 2021 FK-Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri (Tire-Gazi Mustafa Kemal Atatürk)

14.00 Smart Holding AŞ Çayelispor-Nevşehir Belediyespor (Çayeli İlçe)

14.00 Yurt Et Amasyaspor-Adıyaman FK (12 Haziran)

14.00 Muğlaspor-İnegöl Kafkas SK (Muğla Atatürk)

14.00 Silivrispor-T.Metal 1963 Spor (Silivri Müjdat Gürsu)

14.00 Onuksports Kelkit Hürriyet SK-Fatsa Belediyespor (Kelkit İlçe)

14.00 Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Uşakspor (Mardin 21 Kasım)

3. Grup

Yarın:

14.00 Alanya 1221-Aliağa Futbol (Alanya Milli Egemenlik)

16 Mart Pazar:

14.00 1923 Mustafakemalpaşa SK-Ayvalıkgücü Belediyespor (Mustafakemalpaşa İlçe)

14.00 Yozgat Belediyesi Bozokspor-Küçükçekmece Sinop SK (Sorgun İlçe)

14.00 Bayburt Özel İdare-10 Numara Sportif Efeler 09 Spor (Bayburt Genç Osman)

14.00 Osmaniyespor FK-Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor (7 Ocak)

14.00 52 Orduspor FK-Viranşehir Belediyespor (Yeni Ordu)

14.00 Çorluspor 1947-Pazarspor (General Basri Saran)

14.00 Karabük İdmanyurdu-Çankaya SK (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

4. Grup

Yarın:

14.00 Büyükçekmece Tepecikspor-İzmir Çoruhlu FK (Tepecik Şenol Güneş)

16 Mart Pazar:

14.00 Sebat Gençlikspor-7 Eylül Turgutlu 1984 (Ortahisar Yavuz Selim)

14.00 Zonguldakspor-Denizlispor (Karaelmas K.Köksal)

14.00 Kırıkkale FK-Mardin 1969 Spor (Başpınar)

14.00 Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Orduspor 1967 (Merkez 1 Nolu Sentetik Çim Saha)

14.00 Kolibri Ağrı 1970-Niğde Belediyespor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)

14.00 Solwie Enerji Erciyes 38-Bursa Nilüfer Futbol SK (RHG Enertürk Enerji)

14.00 Edirnespor-Polatlı 1926 (Tunca Futbol Sahası)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Yumaklı: Türkiye ve Ukrayna olarak gıda güvenliğinin önemini ve bu konuda atılacak adımları değerlendirdik
Emine Erdoğan'dan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı
Türkiye'nin yaşlıları 96 ülkenin nüfusundan daha fazla
Şubatta yağışlar, geçen yıla göre yüzde 16 arttı
Tuzla'da kimyasal madde üretimi yapılan fabrikanın dış bölümünde çıkan yangın söndürüldü

Benzer haberler

Futbolda haftanın programı

Futbolda haftanın programı

Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde ilk maçında RAMS Başakşehir'e konuk olacak

PFDK, Süper Lig'den 8 kulübe para cezası verdi

Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın Alanyaspor'u ağırlayacak

Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın Alanyaspor'u ağırlayacak
Beşiktaş ile Konyaspor 48. randevuda

Beşiktaş ile Konyaspor 48. randevuda
Fenerbahçe, Avrupa'ya galibiyetle veda etti

Fenerbahçe, Avrupa'ya galibiyetle veda etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet