Futbolda haftanın programı

İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın maç programı şöyle:
Trendyol Süper Lig
Bugün:
20.30 Galatasaray-Onvo Antalyaspor (RAMS Park)
Yarın:
13.30 Gaziantep FK-Bellona Kayserispor (Gaziantep)
16.00 Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
20.30 RAMS Başakşehir-Trabzonspor (Başakşehir Fatih Terim)
20.30 TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
16 Mart Pazar:
13.30 Çaykur Rizespor-Sipay Bodrum FK (Çaykur Didi)
16.00 Atakaş Hatayspor-Net Global Sivasspor (Mersin)
16.00 Göztepe-ikas Eyüpspor (Gürsel Aksel)
20.30 Fenerbahçe-Reeder Samsunspor (Ülker)
Trendyol 1. Lig
Bugün:
16.00 Teksüt Bandırmaspor-Adanaspor (Bandırma 17 Eylül)
20.30 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Esenler Erokspor (11 Nisan)
Yarın:
13.30 Manisa FK-Siltaş Yapı Pendikspor (Manisa 19 Mayıs)
16.00 Central Hospital Ümraniyespor-Geosis Boluspor (Spoint İnşaat Ümraniyespor)
20.30 MKE Ankaragücü-Alagöz Holding Iğdır FK (Eryaman)
20.30 Sakaryaspor-Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor (Yeni Sakarya Atatürk)
16 Mart Pazar:
13.30 Uğur Okulları İstanbulspor-Gençlerbirliği (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
13.30 Ahlatcı Çorum FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Çorum Şehir)
16.00 Amed Sportif Faaliyetler-Erzurumspor FK (Diyarbakır)
20.30 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Kocaelispor (Atatürk Olimpiyat)
Nesine 2. Lig
Beyaz Grup
Yarın:
14.00 Kepezspor Futbol-Sincan Belediyesi Ankaraspor (Kepez Hasan Doğan)
14.00 1461 Trabzon FK-Karaköprü Belediyespor (Ortahisar Yavuz Selim)
16 Mart Pazar:
14.00 E Koleji Isparta 32 Spor-Anagold 24Erzincanspor (Isparta Atatürk)
14.00 İskenderunspor-Kırklarelispor (Sarıseki Fuat Tosyalı Spor Kompleksi)
14.00 Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK-Altay (Tarsus İlçe)
14.00 Sarıyer-Fethiyespor (Yusuf Ziya Öniş)
14.00 Altınordu-Batman Petrolspor (Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası)
14.00 İnegölspor-GMG Kastamonuspor (İnegöl İlçe)
Kırmızı Grup
Yarın:
14.00 Bucaspor 1928-Karaman FK (Yeni Buca)
14.00 Karacabey Belediyespor-Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu (Karacabey M.Fehmi Gerçeker)
16 Mart Pazar:
14.00 Ankara Demirspor-Çimentaş Elazığspor (TCDD Ankara Demirspor)
14.00 Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor-Belediye Derincespor (Serik İsmail Oğan)
14.00 Diyarbekirspor-Ülkea Nazillispor (Seyrantepe 2 Nolu Çim Saha)
14.00 Giresunspor-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri (Çotanak Spor Kompleksi)
14.00 Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyesi-Motolux 68 Aksarayspor (Bolluca)
14.00 Merkür Jet Erbaaspor-Menemen FK (Erbaa Yeni İlçe)
14.00 Somaspor-Artı Değer Vanspor (Soma Atatürk)
Nesine 3. Lig
1. Grup
Yarın:
14.00 Kemerkent Bulvarspor-Silifke Belediyespor (Bulvar Mimar Kubilay Köse)
16 Mart Pazar:
14.00 Düzce Cam Düzcespor-Tokat Belediye Plevnespor (Dmall Düzce Şehir)
14.00 Karşıyaka-Ergene Velimeşespor (Alsancak Mustafa Denizli)
14.00 Bornova 1877-Muşspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
14.00 Artvin Hopaspor-Anadolu Üniversitesi (Arhavi İlçe)
14.00 23 Elazığ FK-HG Hospital Kahramanmaraşspor (Elazığ Doğukent)
14.00 Kırşehir Futbol SK-Belediye Kütahyaspor (Kırşehir Ahi)
14.00 Kuşadasıspor-Bursaspor (Kuşadası Özer Türk)
2. Grup
Yarın:
14.00 Etimesgut SK-Balıkesirspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
16 Mart Pazar:
14.00 Tire 2021 FK-Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri (Tire-Gazi Mustafa Kemal Atatürk)
14.00 Smart Holding AŞ Çayelispor-Nevşehir Belediyespor (Çayeli İlçe)
14.00 Yurt Et Amasyaspor-Adıyaman FK (12 Haziran)
14.00 Muğlaspor-İnegöl Kafkas SK (Muğla Atatürk)
14.00 Silivrispor-T.Metal 1963 Spor (Silivri Müjdat Gürsu)
14.00 Onuksports Kelkit Hürriyet SK-Fatsa Belediyespor (Kelkit İlçe)
14.00 Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Uşakspor (Mardin 21 Kasım)
3. Grup
Yarın:
14.00 Alanya 1221-Aliağa Futbol (Alanya Milli Egemenlik)
16 Mart Pazar:
14.00 1923 Mustafakemalpaşa SK-Ayvalıkgücü Belediyespor (Mustafakemalpaşa İlçe)
14.00 Yozgat Belediyesi Bozokspor-Küçükçekmece Sinop SK (Sorgun İlçe)
14.00 Bayburt Özel İdare-10 Numara Sportif Efeler 09 Spor (Bayburt Genç Osman)
14.00 Osmaniyespor FK-Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor (7 Ocak)
14.00 52 Orduspor FK-Viranşehir Belediyespor (Yeni Ordu)
14.00 Çorluspor 1947-Pazarspor (General Basri Saran)
14.00 Karabük İdmanyurdu-Çankaya SK (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
4. Grup
Yarın:
14.00 Büyükçekmece Tepecikspor-İzmir Çoruhlu FK (Tepecik Şenol Güneş)
16 Mart Pazar:
14.00 Sebat Gençlikspor-7 Eylül Turgutlu 1984 (Ortahisar Yavuz Selim)
14.00 Zonguldakspor-Denizlispor (Karaelmas K.Köksal)
14.00 Kırıkkale FK-Mardin 1969 Spor (Başpınar)
14.00 Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Orduspor 1967 (Merkez 1 Nolu Sentetik Çim Saha)
14.00 Kolibri Ağrı 1970-Niğde Belediyespor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)
14.00 Solwie Enerji Erciyes 38-Bursa Nilüfer Futbol SK (RHG Enertürk Enerji)
14.00 Edirnespor-Polatlı 1926 (Tunca Futbol Sahası)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.