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Spor, Futbol

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final müsabakalarının programı açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final müsabakalarının programı belli oldu.

Can Öcal  | 14.03.2025 - Güncelleme : 14.03.2025
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final müsabakalarının programı açıklandı

Istanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 2 Nisan Çarşamba günü saat 20.45'te Ülker Stadı'nda oynanacak.

Çeyrek final müsabakalarının programı şu şekilde:

1 Nisan Salı:

20.30 TÜMOSAN Konyaspor-İskenderunspor (Medaş Konya Büyükşehir)

2 Nisan Çarşamba:

17.45 Trabzonspor-Sipay Bodrum FK (Papara Park)

20.45 Fenerbahçe-Galatasaray (Ülker)

3 Nisan Perşembe

20.30 Beşiktaş-Göztepe (Tüpraş)

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