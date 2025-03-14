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Voleybolda haftanın programı

Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nde sezon 25. hafta karşılaşmalarıyla devam ederken SMS Grup Efeler Ligi'nde lig etabı 26. hafta maçlarıyla tamamlanacak.

Hüseyin Burak Demirer  | 14.03.2025 - Güncelleme : 14.03.2025
Voleybolda haftanın programı

Ankara

Liglerde maç programı şöyle:

SMS Grup Efeler Ligi

Yarın:

12.00 Rams Global Cizre Belediyespor-İstanbul Gençlikspor (Cizre 100. Yıl)

13.00 Spor Toto-On Hotels Alanya Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)

16.00 Ziraat Bankkart-TÜRŞAD (TVF Ziraat Bankkart)

16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Halkbank (Cengiz Göllü)

16.00 Galatasaray HDI Sigorta-Altekma (Burhan Felek Vestel)

16.00 Arkas Spor-Fenerbahçe Medicana (Atatürk Voleybol Salonu Vestel)

NOT: Develi Belediyespor-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor maçı, Develi Belediyespor'un Efeler Ligi'nden çekilmesi nedeniyle iptal edildi.

Vodafone Sultanlar Ligi

16 Mart Pazar:

13.30 Kuzeyboru-Fenerbahçe Medicana (Aksaray)

14.00 VakıfBank-Beşiktaş (Vakıfbank)

15.00 Zeren Spor-Nilüfer Belediyespor Eker (TVF Ziraat Bankkart)

15.00 Sarıyer Belediyespor-Türk Hava Yolları (Bahçeköy Orman Fakültesi)

15.00 Bahçelievler Belediyespor-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Hasan Doğan)

15.00 Aras Kargo-Keçiören Belediyesi Sigorta Shop (Atatürk Voleybol Salonu Vestel)

19.30 Galatasaray Daikin-Eczacıbaşı Dynavit (Burhan Felek Vestel)

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