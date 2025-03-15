Dolar
36.53
Euro
39.74
Altın
2,984.87
ETH/USDT
1,941.70
BTC/USDT
84,369.00
BIST 100
10,840.59
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ticaret Bakanı Ömer Bolat konuşuyor
logo
Spor, Futbol

Kasımpaşa Corendon Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa, Corendon Alanyaspor'u 2-1 yendi.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 15.03.2025 - Güncelleme : 15.03.2025
Kasımpaşa Corendon Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti Fotoğraf: Murat Şengül/AA

İstanbul

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor maçı, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda gerçekleşti.

İlk yarı

30. dakikada Gökhan Gül'den gelen pası orta sahada karşıladıktan sonra rakibinden şık bir şekilde sıyrılan Fall ceza sahasına girdikten sonra bir kez daha rakibini çalımlayarak topu ağlara gönderdi: 1-0.

34. dakikada ev sahibi ekip penaltı kazandı. Espinoza'nın sağdan yaptığı ortaya yükselen Da Costa'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak Alanyasporlu Fatih Aksoy'un eline çarpınca hakem penaltıya hükmetti. 36. dakikada penaltı noktasına gelen Hajradinovic, topu filelerle buluşturdu: 2-0

38. dakikada Alanyaspor'un golü geldi. Vilhena ceza sahası dışından uzak mesafeden sert şutunda topu ağlara gönderdi: 2-1.

45+1. dakikada Kasımpaşa net fırsattan yararlanamadı. Hızlı hücumda rakibini az adamla yakalayan Kasımpaşa'da Espinoza'nın pasıyla ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kalan Da Costa'nın kaleye gönderdiği top üst direğe çarparak auta gitti.

Kasımpaşa, maçın ilk devresini 2-1 önde bitirdi.

İkinci yarı

58. dakikada Alanyaspor beraberliğe çok yaklaştı. Cordova'nın sağdan ceza sahasına girerek yaptığı ortada kaleciyi geçen topa Hwang dokundu ancak meşin yuvarlak auta gitti.

62. dakikada Fall'ın sağdan ceza sahasına gönderdiği pası savunmada kontrol eden Aliti, meşin yuvarlağı ayağında fazla tutunca Da Costa topu kaparak şutunu çekti. Kalecinin müdahalesiyle top kornere çıktı.

81. dakikada Kasımpaşa'nın golü VAR incelemesiyle iptal edildi. Gökhan Gül'ün ceza sahası dışından sert şutu direkten dönerek sola açıldı. Meşin yuvarlağı kontrol eden Hajradinovic'in ortasında Can Keleş ön direkte topu filelere gönderdi. VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu inceleyen hakem Hali Umut Meler dakikada golü iptal etti.

"Maçı çevirmek için kaliteli oyunculara ihtiyacınız oluyor"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Corendon Alanyaspor'un teknik direktör Sami Uğurlu, maçın ilk 30 dakikası çok farklı geçtiğini, iki takım da topun arkasında kalmayı tercih ettiğini söyledi.

Fall'un bireysel yeteneğiyle bulduğu gol oyunun seyrini değiştirdiğini anlatan Uğurlu, şunları söyledi:

"2-1'den sonra oyunun kontrolünü elinde tutan, ön bölgede kalan bir Alanyaspor vardı. Girdiğimiz pozisyonları gole çevirsek daha farklı son 20 dakika izleyebilirdik. Biz daha fazla risk alınca rakip de pozisyona girdi. Riski alınca arkada boşluklar verdik. 2-2'yi bulabilirdik, öne de geçebilirdik. Bazen çok iyi oyuncular geliyor Türkiye'ye, Fall gibi Da Costa gibi bu ligin oyuncusu dediğimiz oyuncular oluyor. Çok fazla pozisyon oldu maçta. Maalesef sonuçlandırmada eksiğimiz olduğunu biliyoruz. Pozisyona girsek de etkisizliğimiz devam ediyor. Bu pozisyonları gole çeviremeyince moral ve oyun olarak düşüyorsunuz. Bugün düşmemeye çalıştık. Maçı çevirmek için kaliteli oyunculara ihtiyacınız oluyor. Bunun eksikliğini çektiğimizi söyleyebilirim."

"Geçen haftadan sonra bu maçın bizim için önemi büyüktü"

Kasımpaşa'da yardımcı antrenör Serhat Sütlü, "Burak hocayla belli bir oyun oynamaya, felsefe değişikliği yapmaya çalışıyoruz. Daha çok topa sahip olan daha fazla hücum eden takım olmak istiyoruz. Geçtiğimiz haftalarda bunu puanlarla süslememiz zorlaşmıştı. Geçen haftadan sonra bu maçın bizim için önemi büyüktü. Oyuncularımız istekliydi, 3 puan arzusuyla haftayı geçirdiler. Maçta da böyle bir oyun ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.

Serhat Sütlü, Alanyaspor'un yüksek toplarla etkili olmaya çalıştığını anlatarak, "Kalemizi gole kapatmaya çalıştık. Daha önce kolay yediğimiz golleri birlikte oynayarak azalttık. Bunu geliştirerek devam edeceğiz. Kalabalık bir savunma sergiledik. Oynayanlar ve sonradan girenlerin katkısı istediğimiz sonucu almamızı sağladı. Gole dönüştüremediğimiz pozisyonlar var. Bu konuda hazırlıklarımızı tamamlayacağız." şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de 31,1 dereceyle mart sıcaklık rekoru kırıldı
İstanbul'da hafta sonu akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı
İlim Yayma Vakfı 54. Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: 5G teknolojisi pratikte 10 kat hız getirecek
Türk Yıldızları, Çanakkale'de selamlama uçuşu yaptı

Benzer haberler

Kasımpaşa Corendon Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti

Kasımpaşa Corendon Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti

Gaziantep FK, sahasında Kayserispor'u tek golle geçti

Neymar, sakatlığı nedeniyle Brezilya milli takımı kadrosundan çıkarıldı

Türk takımlarının bu sezonki UEFA geliri 50,28 milyon avro

Türk takımlarının bu sezonki UEFA geliri 50,28 milyon avro
Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Samsunspor'u konuk edecek

Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Samsunspor'u konuk edecek
Ligde yenilgiyi unutan lider Galatasaray, Antalyaspor'u farklı geçti

Ligde yenilgiyi unutan lider Galatasaray, Antalyaspor'u farklı geçti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet