Kasımpaşa Corendon Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti

İstanbul
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor maçı, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda gerçekleşti.
İlk yarı
30. dakikada Gökhan Gül'den gelen pası orta sahada karşıladıktan sonra rakibinden şık bir şekilde sıyrılan Fall ceza sahasına girdikten sonra bir kez daha rakibini çalımlayarak topu ağlara gönderdi: 1-0.
34. dakikada ev sahibi ekip penaltı kazandı. Espinoza'nın sağdan yaptığı ortaya yükselen Da Costa'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak Alanyasporlu Fatih Aksoy'un eline çarpınca hakem penaltıya hükmetti. 36. dakikada penaltı noktasına gelen Hajradinovic, topu filelerle buluşturdu: 2-0
38. dakikada Alanyaspor'un golü geldi. Vilhena ceza sahası dışından uzak mesafeden sert şutunda topu ağlara gönderdi: 2-1.
45+1. dakikada Kasımpaşa net fırsattan yararlanamadı. Hızlı hücumda rakibini az adamla yakalayan Kasımpaşa'da Espinoza'nın pasıyla ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kalan Da Costa'nın kaleye gönderdiği top üst direğe çarparak auta gitti.
Kasımpaşa, maçın ilk devresini 2-1 önde bitirdi.
İkinci yarı
58. dakikada Alanyaspor beraberliğe çok yaklaştı. Cordova'nın sağdan ceza sahasına girerek yaptığı ortada kaleciyi geçen topa Hwang dokundu ancak meşin yuvarlak auta gitti.
62. dakikada Fall'ın sağdan ceza sahasına gönderdiği pası savunmada kontrol eden Aliti, meşin yuvarlağı ayağında fazla tutunca Da Costa topu kaparak şutunu çekti. Kalecinin müdahalesiyle top kornere çıktı.
81. dakikada Kasımpaşa'nın golü VAR incelemesiyle iptal edildi. Gökhan Gül'ün ceza sahası dışından sert şutu direkten dönerek sola açıldı. Meşin yuvarlağı kontrol eden Hajradinovic'in ortasında Can Keleş ön direkte topu filelere gönderdi. VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu inceleyen hakem Hali Umut Meler dakikada golü iptal etti.
"Maçı çevirmek için kaliteli oyunculara ihtiyacınız oluyor"
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Corendon Alanyaspor'un teknik direktör Sami Uğurlu, maçın ilk 30 dakikası çok farklı geçtiğini, iki takım da topun arkasında kalmayı tercih ettiğini söyledi.
Fall'un bireysel yeteneğiyle bulduğu gol oyunun seyrini değiştirdiğini anlatan Uğurlu, şunları söyledi:
"2-1'den sonra oyunun kontrolünü elinde tutan, ön bölgede kalan bir Alanyaspor vardı. Girdiğimiz pozisyonları gole çevirsek daha farklı son 20 dakika izleyebilirdik. Biz daha fazla risk alınca rakip de pozisyona girdi. Riski alınca arkada boşluklar verdik. 2-2'yi bulabilirdik, öne de geçebilirdik. Bazen çok iyi oyuncular geliyor Türkiye'ye, Fall gibi Da Costa gibi bu ligin oyuncusu dediğimiz oyuncular oluyor. Çok fazla pozisyon oldu maçta. Maalesef sonuçlandırmada eksiğimiz olduğunu biliyoruz. Pozisyona girsek de etkisizliğimiz devam ediyor. Bu pozisyonları gole çeviremeyince moral ve oyun olarak düşüyorsunuz. Bugün düşmemeye çalıştık. Maçı çevirmek için kaliteli oyunculara ihtiyacınız oluyor. Bunun eksikliğini çektiğimizi söyleyebilirim."
"Geçen haftadan sonra bu maçın bizim için önemi büyüktü"
Kasımpaşa'da yardımcı antrenör Serhat Sütlü, "Burak hocayla belli bir oyun oynamaya, felsefe değişikliği yapmaya çalışıyoruz. Daha çok topa sahip olan daha fazla hücum eden takım olmak istiyoruz. Geçtiğimiz haftalarda bunu puanlarla süslememiz zorlaşmıştı. Geçen haftadan sonra bu maçın bizim için önemi büyüktü. Oyuncularımız istekliydi, 3 puan arzusuyla haftayı geçirdiler. Maçta da böyle bir oyun ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.
Serhat Sütlü, Alanyaspor'un yüksek toplarla etkili olmaya çalıştığını anlatarak, "Kalemizi gole kapatmaya çalıştık. Daha önce kolay yediğimiz golleri birlikte oynayarak azalttık. Bunu geliştirerek devam edeceğiz. Kalabalık bir savunma sergiledik. Oynayanlar ve sonradan girenlerin katkısı istediğimiz sonucu almamızı sağladı. Gole dönüştüremediğimiz pozisyonlar var. Bu konuda hazırlıklarımızı tamamlayacağız." şeklinde konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.