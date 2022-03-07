Spor Toto Süper Lig'de görünüm

İstanbul
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftası, oynanan 3 maçla tamamlandı.
Haftanın kapanış maçlarında Beşiktaş ile Medipol Başakşehir 2-2 berabere kaldı. Aytemiz Alanyaspor, Yukatel Kayserispor'u 2-1 yenerken, Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor maçı da 2-2 beraberlikle tamamlandı.
Deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, puanını 67'ye çıkararak liderliğini sürdürdü.
Süper Lig'in 28. haftasındaki 4 maç beraberlikle tamamlanırken, üçer karşılaşmada ev sahibi ve deplasman takımları kazandı.
Sonuçlar
Ligin 28. haftasında alınan sonuçlar şöyle:
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Adana Demirspor: 1-0
Çaykur Rizespor-GZT Giresunspor: 1-2
Göztepe-Kasımpaşa: 2-3
İttifak Holding Konyaspor-Galatasaray: 2-0
VavaCars Fatih Karagümrük-Altay: 0-0
Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-1
Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor: 1-0
Yukatel Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor: 1-2
Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor: 2-2
Beşiktaş-Medipol Başakşehir: 2-2
29. hafta
Süper Lig'in 29. haftasında 14 Mart Pazartesi günü Galatasaray-Beşiktaş derbisi oynanacak.
Ligde 29. haftanın programı şöyle:
12 Mart Cumartesi:
13.30 Atakaş Hatayspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Yeni Hatay)
16.00 Altay-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Alsancak Mustafa Denizli)
16.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor (Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Trabzonspor-Göztepe (Medical Park)
13 Mart Pazar:
13.30 Yukatel Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.00 Medipol Başakşehir-Fraport TAV Antalyaspor (Başakşehir Fatih Terim)
16.00 Adana Demirspor-Demir Grup Sivasspor (Yeni Adana)
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe (Bahçeşehir Okulları)
14 Mart Pazartesi:
20.00 GZT Giresunspor-Gaziantep FK (Çotanak Spor Kompleksi)
20.00 Galatasaray-Beşiktaş (Nef)