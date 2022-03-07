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Spor, Futbol

Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Ligde 28. hafta mücadelesi, oynanan 3 maçla tamamlandı. Deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, 67 puanla liderliğini sürdürdü.

Ercan Doğan   | 07.03.2022
Spor Toto Süper Lig'de görünüm

İstanbul

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftası, oynanan 3 maçla tamamlandı.

Haftanın kapanış maçlarında Beşiktaş ile Medipol Başakşehir 2-2 berabere kaldı. Aytemiz Alanyaspor, Yukatel Kayserispor'u 2-1 yenerken, Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor maçı da 2-2 beraberlikle tamamlandı.

Deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, puanını 67'ye çıkararak liderliğini sürdürdü.

Süper Lig'in 28. haftasındaki 4 maç beraberlikle tamamlanırken, üçer karşılaşmada ev sahibi ve deplasman takımları kazandı.

Sonuçlar

Ligin 28. haftasında alınan sonuçlar şöyle:

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Adana Demirspor: 1-0

Çaykur Rizespor-GZT Giresunspor: 1-2

Göztepe-Kasımpaşa: 2-3

İttifak Holding Konyaspor-Galatasaray: 2-0

VavaCars Fatih Karagümrük-Altay: 0-0

Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-1

Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor: 1-0

Yukatel Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor: 1-2

Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor: 2-2

Beşiktaş-Medipol Başakşehir: 2-2

29. hafta

Süper Lig'in 29. haftasında 14 Mart Pazartesi günü Galatasaray-Beşiktaş derbisi oynanacak.

Ligde 29. haftanın programı şöyle:

12 Mart Cumartesi:

13.30 Atakaş Hatayspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Yeni Hatay)

16.00 Altay-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Alsancak Mustafa Denizli)

16.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Trabzonspor-Göztepe (Medical Park)

13 Mart Pazar:

13.30 Yukatel Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Medipol Başakşehir-Fraport TAV Antalyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

16.00 Adana Demirspor-Demir Grup Sivasspor (Yeni Adana)

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe (Bahçeşehir Okulları)

14 Mart Pazartesi:

20.00 GZT Giresunspor-Gaziantep FK (Çotanak Spor Kompleksi)

20.00 Galatasaray-Beşiktaş (Nef)

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