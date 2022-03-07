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Spor, Futbol

Trabzonspor'da Nwakaeme istikrarı

Spor Toto Süper Lig'de 1-1 biten Fenerbahçe maçında takımının golünü kaydederek gol sayısını 10'a yükselten Anthony Nwakaeme, 1 gol daha atması halinde 2019-2020 sezonundaki en golcü sezonunu yakalayacak.

Selçuk Kılıç   | 07.03.2022
Trabzonspor'da Nwakaeme istikrarı

Trabzon

Bordo-mavili futbolcu, son 4 sezonda takımının hücum hattındaki en istikrarlı oyuncusu olurken attığı goller ve ortaya koyduğu performansla da takımına önemli katkılar sağladı.

İsrail'in Hapoel Beer Sheva takımından 2018-2019 sezonu başında 1 milyon 100 bin avro bonservis bedeliyle transfer edilen golcü oyuncu, 4 sezonda 135 resmi karşılaşmaya çıkıp rakip fileleri 43 kez havalandırırken asistleriyle de önemli katkı sağladı.

Nijeryalı oyuncu, ligde 2018-2019 sezonunda 27 maçta 10 gol, 2019-2020 sezonunda 29 maçta 11 gol, 2020-2021 sezonunda 34 maçta 7 gol, bu sezon da 22 maçta 10 gol attı.

Nwakaeme, 2018-2019 sezonunda 31 resmi karşılaşmada 11, 2019-2020 sezonunda 43 maçta 14, geçen sezon 35 maçta 7 gol, bu sezon da 26 maçta 11 gol kaydetmeyi başardı.

Gol attığı maçlarda 23 puan

Trabzonspor, Nwakaeme'nin gol attığı 9 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik alarak 23 puan topladı.

Nwakame, bordo-mavili takımın ilk hafta 5-1 galip geldiği Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, ikinci hafta 2-1 kazandığı Demir Grup Sivasspor, 3. hafta 1-0 yendiği Giresunspor maçı ile 4. hafta 2-2 biten Galatasaray maçlarında birer gol olmak üzere toplam 4 gol attı.

Nijeryalı futbolcu, bordo-mavili takımın sahasında ligin 11. haftasında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup ettiği ve 15. haftasında Adana Demirspor karşısındaki 2-0'lık galibiyet ettiği karşılaşmalarda 1'er gol daha kaydetti.

Nwakaeme, ligde son 3 maçta da gol attı. Bordo-mavili futbolcu, 4-0'lık Aytemiz Alanyaspor deplasmanında attığı 2 golle bu sezon ilk kez bir maçta 2 gol attı. Daha sonra ise 3-2 galip geldikleri Yukatel Kayserispor ve 1-1 berabere biten Fenerbahçe maçlarında da 1'er gol kaydetti.




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