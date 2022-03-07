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Dünya, Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda rövanş ayağı, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

Doğa Kırmızıoğlu   | 07.03.2022
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor

Ankara

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının son 16 turu ikinci maçlarında, yarın ve 9 Mart Çarşamba günü toplam 4 karşılaşma yapılacak.

15-16 Mart tarihlerinde kalan son 16 turu maçlarının tamamlanmasının ardından turnuvada çeyrek finale kalan tüm takımlar belli olacak.

Tamamı TSİ 23.00'te başlayacak son 16 turu rövanş maçlarının programı şöyle:

Yarın:

Liverpool (İngiltere) - Inter (İtalya): (2-0)

Bayern Münih (Almanya) - Salzburg (Avusturya): (1-1)

9 Mart Çarşamba:

Real Madrid (İspanya) - Paris Saint-Germain (Fransa): (0-1)

Manchester City (İngiltere) - Sporting Lizbon (Portekiz): (5-0)

15 Mart Salı:

Manchester United (İngiltere) - Atletico Madrid (İspanya): (1-1)

Ajax (Hollanda) - Benfica (Portekiz): (2-2)

16 Mart Çarşamba:

Juventus (İtalya) - Villarreal (İspanya): (1-1)

Lille (Fransa) - Chelsea (İngiltere): (0-2)

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