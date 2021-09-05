Dolar
8.32
Euro
9.89
Altın
1,827.81
ETH/USDT
3,949.00
BTC/USDT
51,485.00
BIST 100
1,468.67
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Trabzonspor'un kuruluşunun 54. yılı İstanbul'da meşalelerle kutlandı

Trabzonspor Kulübünün kuruluşunun 54. yılı dolayısıyla taraftarların organize ettiği "Trabzonspor İçin 1 Meşale De Sen Yak" etkinliği kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun da katılımıyla düzenlendi.

Emrah Oktay   | 05.09.2021
Trabzonspor'un kuruluşunun 54. yılı İstanbul'da meşalelerle kutlandı Fotoğraf: Esra Bilgin - Anadolu Ajansı

İstanbul

"Gurbetçi Gençler" taraftar grubunun Sütlüce'de düzenlediği organizasyona bazı yöneticilerle beraber tekneyle gelen Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, ilk meşaleyi yakarak etkinliği başlattı. Daha sonra Haliç sahilinde binlerce taraftar meşale yakarken renkli görüntüler oluştu.

Süper Lig'de sezona 3'te 3 yaparak başlamanın önemli olduğunu belirten Ağaoğlu, aynı ciddiyetle yola devam edip şampiyon olmak istediklerini vurgulayarak, "İnşallah bu meşale şampiyonluğun habercisi olur. Her sene burada kutluyoruz. Her sene lige aynı coşku ve heyecanla başlıyoruz ama inşallah bu sene her şey çok daha farklı olacak. O sene bu sene olacak." diye konuştu.


Meşale etkinliğinden sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulan Ağaoğlu, Süper Lig'in 4. haftasında yapacakları Galatasaray karşılaşmasıyla ilgili, "Bu sene hedefimiz büyük. Mücadelenin adı şampiyonluk mücadelesi. Onun için Galatasaray maçının diğer maçlardan farkı yok. Tüm rakiplerimize ve verdikleri mücadeleye saygı duyuyoruz. Her müsabakaya aynı ciddiyetle ve hassasiyetle hazırlanıyoruz. Lig uzun bir maraton. Üçte 3 yapmamız benim için bir anlam ifade etmiyor. İyi başlangıç her zaman çok önemlidir ama nasıl başladığınızdan ziyade nasıl bitirdiğiniz daha da önemlidir. 7-8 aylık bir maraton var. Bütün maçlara aynı disiplinle hazırlanıp rakiplere saygıyı göz ardı etmemeliyiz." şeklinde konuştu.

Ağaoğlu, açıklamalarının ardından Sütlüce sahilde kutlamalara katılan bordo-mavili taraftarlarla karşılıklı tezahüratlar yaptı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
THY'den yolculara PCR testi hatırlatması
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat
'Okullarda Kovid-19 Pozitif Vaka Çıkması Durumunda Yapılması Gereken Uygulamalar Rehberi' illere gönderildi
Türkiye'de 19 bin 391 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 269 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Trabzonspor'un kuruluşunun 54. yılı İstanbul'da meşalelerle kutlandı

Trabzonspor'un kuruluşunun 54. yılı İstanbul'da meşalelerle kutlandı

Futbol dünyasının ünlü isimlerinden Fatih Terim'e doğum günü kutlaması

Küçük ama etkisi büyük ülke: Cebelitarık

Fenerbahçe'nin yeni transferi Max Meyer, forma giymeye hazır

Fenerbahçe'nin yeni transferi Max Meyer, forma giymeye hazır
Mandzukic futbolu bıraktı

Mandzukic futbolu bıraktı
A Milli Futbol Takımı, Cebelitarık maçına hazır

A Milli Futbol Takımı, Cebelitarık maçına hazır