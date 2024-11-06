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Spor, Futbol

Trabzonsporlu futbolcu Nwakaeme'de kas ve tendon yaralanması tespit edildi

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Ahmet Beşir, Fenerbahçe ile oynanan karşılaşma sonrasında Anthony Nwakaeme'nin sol kasık kas tendon bileşkesinde yaralanma tespit edildiğini bildirdi.

Göktuğ Ergün  | 06.11.2024 - Güncelleme : 06.11.2024
Trabzonsporlu futbolcu Nwakaeme'de kas ve tendon yaralanması tespit edildi

Trabzon

Beşir, bordo-mavili kulübün internet sitesinden, Anthony Nwakaeme'nin sağlık durumuna ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Futbol A takımımızın Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu 11. haftasında Fenerbahçe ile oynadığı maç sonrasında sol kasığında ağrı hisseden oyuncumuz Anthony Nwakaeme'nin yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda, sol kasık kas tendon bileşkesinde yaralanma olduğu tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."

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