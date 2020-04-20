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Spor, Futbol

Trabzonsporlu futbolcu Novak'ın şampiyonluk hedefi

Trabzonspor'un Çek oyuncusu Novak, sezonu şampiyonlukla tamamlayacaklarını umduğunu söyledi.

Selçuk Kılıç   | 20.04.2020
Trabzonsporlu futbolcu Novak'ın şampiyonluk hedefi

Trabzon

Filip Novak, bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan videoda, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında evde geçen günlerini anlattı.

Bordo-mavili futbolcu, çok fazla uyuduğunu belirterek, "Örneğin bugün saat 10.00 civarında uyandım ki bu da uyanmak için iyi bir saat. Sonrasında kahvaltımı yaparım. O gün nasıl hissettiğime bağlı olarak da idman saatlerim değişir. Eğer iyi hissedersem antrenmanımı sabah, kötü hissediyorsam da akşam yaparım." dedi.

Savunma oyuncusu olmasına karşın golcü özelliğine de değinen Novak, şöyle devam etti:

"Golcülük içgüdüsüne dair her şey sanırım ben gençken başlamıştı. Çünkü hep santrfor pozisyonunda oynuyordum. Sonrasında sol kanat, bazen de 10 numara pozisyonunda oynattılar. Ama 18 yaşında başka kulübe transfer olmuştum ve sol bek pozisyonunda oynayacak oyuncu yoktu. Beni o mevkide denemeye karar verdiler ve sol bek pozisyonda 3-4 maça çıktım ve gösterdiğim performansı beğendiler ve sonrasında hep o pozisyonda oynadım. Ancak hala hep bir santrfor gibi düşünüyorum her zaman gol atmak, asist yapmak istiyorum."

"Takımımızın her maç daha iyiye gittiğini görebiliyoruz"

Novak, bireysel performansından ziyade takımın geneli ile ilgili konuşmak gerektiğini de kaydederek, "Lideriz ve bu da çok güzel bir duygu. Ancak görüyoruz ki koronavirüs yayılmayı sürdürüyor ve maçların tam olarak ne zaman oynanabileceğini bilmiyoruz. Tabii ki bu istediğimiz bir şey değil ama takımımızın her maç daha iyiye gittiğini ve kendimizi daha geliştirdiğimizi görebiliyoruz. Umuyorum sezonu şampiyonlukla tamamlayacağız." şeklinde konuştu.

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