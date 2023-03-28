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Spor, Futbol

Trabzonspor'dan Naci Ünüvar'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

Trabzonsporlu futbolcu Naci Ünüvar'ın uyluk iç bölgesinde kas yaralanması tespit edildiği bildirildi.

Enes Sansar  | 28.03.2023 - Güncelleme : 28.03.2023
Trabzonspor'dan Naci Ünüvar'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

Trabzon

Bordo-mavili kulübün Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, kulübün internet sitesinden Ünüvar'ın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Beşir, açıklamasında, "Türkiye-Kosova arasında oynanan U21 maçında sakatlanan Futbol A takımımız oyuncularından Naci Ünüvar'ın yapılan muayene ve MR görüntülenmesi sonucunda uyluk iç bölgesinde kas yaralanması tespit edilmiş olup, oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır." ifadelerini kullandı.

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