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Spor, Futbol

Trabzonspor'da Zargo Toure'nin sözleşmesi feshedildi

Bordo-mavili kulüp, Senegalli futbolcuya sözleşme fesih bedeli olarak 100 bin avro ödeyecek.

Hakan Burak Altunöz   | 19.07.2019
Trabzonspor'da Zargo Toure'nin sözleşmesi feshedildi

Trabzon

Trabzonspor Kulübü, Senegalli futbolcusu Zargo Toure'nin sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Zargo Toure arasındaki 550 bin avro garanti ücret ödemeli, 31 Temmuz 2018 başlangıç ve 31 Mayıs 2020 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, futbolcuya buna göre 100 bin avro fesih tazminatı ödeneceği aktarıldı.

Toure'ye plaket

Bu arada, Trabzonspor Kulübü sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilen Zargo Toure'ye katkılarından dolayı plaket verdi.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, kulüp binasında organize edilen tören ile idari menajer Emrah Tok'un, hizmetlerinden dolayı Toure'ye teşekkür ederek plaket sunduğu ifade edildi.

Toure'nin ise plaket için Tok'a teşekkür ettiği ve bordo-mavili takıma başarı dilediği kaydedildi.


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