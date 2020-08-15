Euro
8.75
Dolar
7.37
BIST 100
1,083.83
Altın
1,944.33
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Trabzonspor'da bir oyuncunun daha Kovid-19 testi pozitif çıktı

Trabzonspor Futbol Takımı'nda bir oyuncunun daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Seyit Ahmet Eksik   | 15.08.2020
Trabzonspor'da bir oyuncunun daha Kovid-19 testi pozitif çıktı

Ankara

Trabzonspor Futbol Takımı'nda bir oyuncunun daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızda dün bir oyuncumuzun Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından, aynı şikayetlerle PCR testi yaptıran bir başka oyuncumuzda da Kovid-19 pozitif tespit edilmiş olup, oyuncumuz ev izolasyonuna alınarak tedavisine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rusya'dan hava ambulansıyla getirilen Kovid-19'lu hastanın tedavisi Trabzon'da tamamlandı
İran'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 161 kişi hayatını kaybetti
Konya'da düğünde gençler, koronavirüs salgınını hiçe saydı
Koronavirüsün akciğerdeki ağır tahribatı, hastaların tomografi görüntülerine yansıdı
Rusya'da Kovid-19 vakası sayısı 917 bini geçti

Benzer haberler

Trabzonspor'da bir oyuncunun daha Kovid-19 testi pozitif çıktı

Trabzonspor'da bir oyuncunun daha Kovid-19 testi pozitif çıktı

Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 21 milyon 357 bini geçti

Sağlık Bakanı Koca, 15 ilin sağlık müdürleriyle toplantı yaptı

Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 14 milyonu geçti

Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 14 milyonu geçti
Trabzonspor'da bir oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Trabzonspor'da bir oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Esnafa gurbetçi dopingi

Esnafa gurbetçi dopingi