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Spor, Futbol

TFF Etik Kurulundan Ahmet Ağaoğlu'na kınama, Mustafa Cengiz'e uyarı

Türkiye Futbol Federasyonu Etik Kurulu, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na kınama, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'e ise uyarı cezası verdi.

Erkan Tiryaki   | 15.08.2020
TFF Etik Kurulundan Ahmet Ağaoğlu'na kınama, Mustafa Cengiz'e uyarı

Ankara

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Etik Kurulu, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na kınama, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'e ise uyarı cezası verdi.

Federasyondan yapılan açıklamada, Ahmet Ağaoğlu'na, 7 Mart'ta medyada yer alan ifadeleri nedeniyle "kınama" yaptırımının uygulanmasına karar verildiği belirtildi.

Mustafa Cengiz'e ise 12 Mart'ta medyaya yaptığı açıklamaları gerekçesiyle "uyarı" yaptırımının uygulanmasına karar verildiği aktarıldı.


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