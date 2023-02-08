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Hatay’da Kuzeytepe Mahallesinde yıkılan bölgelerde ekipler arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Kurtarma ekipleri, yaralı olma ihtimali olan kişiyi çıkarmaya çalışıyorlar. TCG Sancaktar Gemisi İskenderun Limanı’na yardım malzemeleri getirdi. Kahramanmaraş merkezli depremin ardından bir kişi enkazdan 67 saat sonra yaralı kurtarıldı.-VTR-
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Gündem, Futbol

Trabzonspor, takım otobüsü ve üçüncü yardım tırını deprem bölgesine gönderdi

Trabzonspor, depremden etkilenenler için ihtiyaç malzemelerinin yer aldığı üçüncü yardım tırını ve takım otobüsünü deprem bölgesine gönderdi.

Seyit Ahmet Eksik   | 08.02.2023
Trabzonspor, takım otobüsü ve üçüncü yardım tırını deprem bölgesine gönderdi

Trabzon

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, AFAD'ın başlattığı yardım kampanyasına destek amacıyla dün Kahramanmaraş'taki depremzedeler için gönderilen iki tıra ilave olarak bugün de ihtiyaç malzemelerini taşıyan üçüncü tır ve takım otobüsü depremin yaşandığı Malatya'ya hareket etti.

Bölgeye ulaşan İhtiyaç malzemelerinin yetkililere teslim edilmesinin ardından takım otobüsünün, valilik koordinasyonuyla deprem bölgesinde sevkiyatların yapılması amacıyla kullanılacağı belirtilen açıklamada, "Bu vesileyle hepimizi yasa boğan deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, vatandaşlarımızın ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza ise acil şifalar dileriz." ifadeleri yer aldı.

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