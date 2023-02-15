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Trabzonspor, Avrupa'da 148. maçına çıkıyor

UEFA Konferans Ligi play-off turunda İsviçre'nin Basel takımı ile karşılaşacak bordo-mavililer, Avrupa kupalarında 147 karşılaşmada 53 galibiyet, 37 beraberlik, 57 yenilgi aldı.

Selçuk Kılıç   | 15.02.2023
Trabzonspor, Avrupa'da 148. maçına çıkıyor

Trabzon

UEFA Konferans Ligi play-off turunda yarın İsviçre'nin Basel takımını konuk edecek Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 148. maçına çıkacak.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 20.45'de başlayacak karşılaşmayı Litvanya'dan Donatas Rumsas yönetecek. Rumsas'ın yardımcılıklarını Dovydas Suziedelis ve Vytenis Kazlauskas yapacak. Karşılaşma TV8'den naklen yayımlanacak.

Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz, Edin Visca ve Marek Hamsik, yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

147 maçta 53 galibiyet, 37 beraberlik ve 57 yenilgi

Bordo-mavililer, geride kalan 147 maçta 53 galibiyet, 37 beraberlik ve 57 yenilgi aldı. Bu maçlarda rakip fileleri 189 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 203 gol gördü.

Karadeniz ekibi, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası/UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 30, UEFA Kupası/UEFA Avrupa Ligi'nde 93, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12, UEFA Intertoto Kupası'nda da 8 ve UEFA Konferans Ligi'nde de 4 maç oynadı.

UEFA Konferans Ligi'nde 5. maç

Trabzonspor, ikinci kez katıldığı UEFA Konferans Ligi'nde 5. karşılaşmasına çıkacak.

Bordo-mavililer, bugüne dek oynanan 4 karşılaşmada 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı.

Karadeniz ekibi, 2021-2022 sezonunda mücadele ettiği Konferans Ligi 3. eleme turunda İsveç'in Molde takımı ile sahasında 3-3, deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Penaltı atışları sonrası play-off turuna yükselen Karadeniz ekibi, İtalyan temsilcisi Roma'ya sahasında 2-1, deplasmanda 3-0 mağlup olarak elendi.

Basel ile 2 sezon aradan sonra

Trabzonspor, İsviçre temsilcisi ile 2019-2020 sezonunda UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda karşılaştı. Sahasında rakibi ile 2-2 berabere kalan bordo-mavililer, deplasmanda 2-0 mağlup oldu.

Basel, 13 puanla grubu lider tamamlarken Karadeniz ekibi, 1 puanla son sırada yer almıştı.

Avrupa'daki tarihi galibiyetler

Trabzonspor, Avrupa sınavlarında güçlü takımlara karşı da başarılı sonuçlar aldı. Bordo-mavililer, 1976-1977 sezonunda İngiltere'nin Liverpool, 1983-1984'te İtalya'nın Inter, 1990-1991 sezonunda İspanya'nın Barcelona ve 1994-1995'te ise İngiltere'nin Aston Villa takımını Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 1-0'lık sonuçlarla yenmeyi başardı.

Karadeniz ekibi, 1983-1984 sezonunda yendiği Inter'i 14 Eylül 2011'de oynanan Şampiyonlar Ligi grup maçında da 1-0 mağlup ederek Avrupa'da adından söz ettirmişti.

En farklı galibiyet

Bordo-mavililer, Avrupa Kupalarında en farklı galibiyetini Arnavutluk'un Vllaznia takımı karşısında aldı. Karadeniz ekibi, 2007-2008 sezonunda UEFA Intertoto Kupası'nda Arnavutluk temsilcisini sahasında 6-0'lık sonuçla mağlup ederek, 147 maçtaki en farklı galibiyetine imza attı.

Karadeniz ekibi, Avrupa kupalarında en farklı yenilgiyi ise İspanya'nın Barcelona takımı karşısında almıştı.Trabzonspor, 1990-1991 sezonundaki Avrupa Kupa Galipleri Kupası 1. tur rövanş maçında deplasmanda Barcelona'ya 7-2'lik sonuçla mağlup olmuştu.

Bordo-mavili ekibin Avrupa kupaları tarihinde en fazla gol atan oyuncusu ise Hami Mandıralı oldu. Trabzonspor'un unutulmaz golcüsü, Avrupa kupalarında toplam 23 gol kaydetti.

Futbol dünyası tek yürek olacak

Trabzonspor Kulübü tarafından davet edilen Süper Lig takımı başkanlarından olumlu geri dönüş alındı. Ayrıca tüm takım taraftarları da karşılaşmayı tribünlerden izleyebilecek.

Kentte bulunan depremzedelerden karşılaşmayı izlemek isteyenler, kulüp tarafından localarda misafir edilecek.

Trabzonspor siyah forma, siyah tişört ile çıkacak

Trabzonsporlu oyuncular, karşılaşma öncesi ısınmaya üzerinde depremde etkilenen şehirler ve plaka kodunun olduğu siyah tişört, maça da siyah formayla çıkacak.

Trabzonspor taraftarları karşılaşma öncesinde depremzede çocuklar için oyuncak organizasyonu düzenledi. Maça gelecek taraftarlardan toplanacak oyuncaklar, depremzede çocuklara gönderilecek.

Maç öncesi, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremin başladığı saate vurgu yapılarak 4 dakika 17 saniye boyunca taraftarlar tribünlerde sessiz kalacak.

Protokol tribünü de ücretli

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşmada protokol tribünün de karşılaşmayı izleyecek olanlar ücret ödeyecek. AFAD'a yapılacak 1500 lira tutarındaki bağış dekontu ile protokol tribününe geleceklere bilet tanımlanacak.

Basın mensupları da en az 100 lira ödeme karşılığında karşılaşmayı takip edecek.

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