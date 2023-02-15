Dolar
18.85
Euro
20.21
Altın
1,833.09
ETH/USDT
1,545.00
BTC/USDT
22,124.00
BIST 100
4,938.44
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Malatya’daki Acil Durum Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulunuyor Kahramanmaraş’ta depremin 222.saatinde 45 yaşındaki Melike İmamoğlu yıkılan binanın enkazından kurtarıldı
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu heyecanı

Trabzonspor, play-off turu ilk maçında sahasında İsviçre'nin Basel takımını ağırlayacak.

Yunus Kaymaz   | 15.02.2023
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu heyecanı

İstanbul

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu maçlarının ilk ayağı, yarın yapılacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda, son 16 turuna yükselecek takımların belirleneceği play-off turunda yarın 8 maç oynanacak.

Trabzonspor, play-off turu ilk maçında sahasında İsviçre'nin Basel takımını ağırlayacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasını üçüncü bitiren takımlarla UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarını ikinci tamamlayan ekiplerin karşı karşıya geldiği play-off maçlarının programı şöyle:

20.45 Braga (Portekiz) - Fiorentina (İtalya)

20.45 Trabzonspor-Basel (İsviçre)

20.45 Bodo/Glimt (Norveç) - Lech Poznan (Polonya)

20.45 Karabağ (Azerbaycan) - Gent (Belçika)

23.00 Sheriff (Moldova) - Partizan (Sırbistan)

23.00 Lazio (İtalya) - Cluj (Romanya)

23.00 Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi) - Dnipro-1 (Ukrayna)

23.00 Ludogorets (Bulgaristan) - Anderlecht (Belçika)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adıyaman Gölbaşı'nda bir köye yardım gitmediği iddiasının doğru olmadığı belirtildi
Zamanla yarışan ekipler, yüzlerce yaralıyı helikopterlerle Adana Şehir Hastanesine ulaştırdı
Emniyet Genel Müdürlüğünden provokatif paylaşımlara ilişkin açıklama: Gözaltına alınan 78 şüpheliden 20'si tutuklandı
Adıyaman'ın köylerindeki depremzedelere yardım malzemeleri askeri helikopterle ulaştırılıyor
İsviçreli ekibin şefi Zuberbuhler: Türkiye'de yabancı kurtarma ekipleri ile yerel ekipler arasındaki işbirliği iyiydi

Benzer haberler

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu heyecanı

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu heyecanı

Trabzonspor, Avrupa'da 148. maçına çıkıyor

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu heyecanı başlıyor

Trabzonspor, Markovic'i Trabzon'a getirdi

Trabzonspor, Markovic'i Trabzon'a getirdi
TFF Başkanı Büyükekşi, 5 takımın liglerden çekilme taleplerini onayladıklarını açıkladı

TFF Başkanı Büyükekşi, 5 takımın liglerden çekilme taleplerini onayladıklarını açıkladı
Cenk Tosun'dan depremzede çocuğa destek mesajı

Cenk Tosun'dan depremzede çocuğa destek mesajı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet