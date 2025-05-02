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Spor, Futbol

Futbolda haftanın programı

Futbolda Trendyol Süper Lig ile Nesine 2. Lig 34, Trendyol 1. Lig 37, Nesine 3. Lig ise play-off 2. tur ilk müsabakalarıyla devam edecek.

Süha Gür  | 02.05.2025 - Güncelleme : 02.05.2025
Futbolda haftanın programı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın müsabaka programı şöyle:

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Trendyol Süper Lig

Bugün:

20.00 Onvo Antalyaspor-TÜMOSAN Konyaspor (Corendon Airlines Park Antalya)

Yarın:

16.00 Corendon Alanyaspor-Bellona Kayserispor (Gain Park)

16.00 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK (Çaykur Didi)

19.00 Atakaş Hatayspor-RAMS Başakşehir (Mersin)

19.00 Galatasaray-Net Global Sivasspor (RAMS Park)

4 Mayıs Pazar:

16.00 Reeder Samsunspor-ikas Eyüpspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker)

19.00 Adana Demirspor-Göztepe (Yeni Adana)

5 Mayıs Pazartesi:

20.00 Kasımpaşa-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)

Trendyol 1. Lig

Maçların tamamı 4 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

Ahlatcı Çorum FK-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor (Çorum Şehir)

Erzurumspor FK-Central Hospital Ümraniyespor (Erzurum Kazım Karabekir)

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-MKE Ankaragücü (Aktepe)

Esenler Erokspor-Uğur Okulları İstanbulspor (Esenler Erokspor)

Siltaş Yapı Pendikspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük (Pendik)

Manisa FK-Teksüt Bandırmaspor (Manisa 19 Mayıs)

Gençlerbirliği-Sakaryaspor (Eryaman)

Alagöz Holding Iğdır FK-Kocaelispor (Iğdır Şehir)

Amed Sportif Faaliyetler-Adanaspor (Diyarbakır)

Geosis Boluspor-Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor (Yıldır Entegre Kocaeli)

Nesine 2. Lig

Beyaz Grup

Bugün:

15.00 1461 Trabzon FK-Kepezspor (Ortahisar Yavuz Selim)

Yarın:

15.00 Fethiyespor-Sican Belediyesi Ankaraspor (Fethiye İlçe)

15.00 Batman Petrolspor-Anagold 24Erzincanspor (Batman)

15.00 Altay-Kırklarelispor (Alsancak Mustafa Denizli)

15.00 Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK-İnegölspor (Ali Hoşfikirer)

15.00 Beykoz Anadoluspor-GMG Kastamonuspor (Sancaktepe 15 Temmuz)

15.00 İskenderunspor-Sarıyer (Sarıseki Fuat Tosyalı)

15.00 Karaköprü Belediyespor-E Koleji Isparta 32 Spor (Faruk Çelik)

Kırmızı Grup

Yarın:

14.00 Giresunspor-Somaspor (Çotanak)

15.00 Motolux 68 Aksarayspor-Karacabey Belediyespor (Dağılgan)

15.00 Ankara Demirspor-Diyarbekirspor (TCDD Ankara Demirspor)

15.00 Artı Değer Vanspor FK-Karaman FK (Van Atatürk)

15.00 Çimentaş Elazığspor-Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu (Elazığ)

15.00 Menemen FK-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri (Menemen İlçe)

15.00 Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyesi Futbol-Bucaspor 1928 (Bolluca)

15.00 Merkür Jet Erbaaspor-Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor (Erbaa Yeni İlçe)

15.00 Ülkea Nazillispor-Belediye Derincespor (Nazilli İlçe)

Nesine 3. Lig

Play-off ilk maçlar

5 Mayıs Pazartesi:

15.00 Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Sillivrispor (Mardin 21 Kasım)

16.00 Küçükçekmece Sinopspor-52 Orduspor (Bolluca)

16.00 Kırıkkale FK-AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor (Başpınar)

16.00 Belediye Kütahyaspor-Muşspor (Dumlupınar)

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