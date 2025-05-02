Futbolda haftanın programı

İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın müsabaka programı şöyle:
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Trendyol Süper Lig
Bugün:
20.00 Onvo Antalyaspor-TÜMOSAN Konyaspor (Corendon Airlines Park Antalya)
Yarın:
16.00 Corendon Alanyaspor-Bellona Kayserispor (Gain Park)
16.00 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK (Çaykur Didi)
19.00 Atakaş Hatayspor-RAMS Başakşehir (Mersin)
19.00 Galatasaray-Net Global Sivasspor (RAMS Park)
4 Mayıs Pazar:
16.00 Reeder Samsunspor-ikas Eyüpspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker)
19.00 Adana Demirspor-Göztepe (Yeni Adana)
5 Mayıs Pazartesi:
20.00 Kasımpaşa-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)
Trendyol 1. Lig
Maçların tamamı 4 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.
Ahlatcı Çorum FK-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor (Çorum Şehir)
Erzurumspor FK-Central Hospital Ümraniyespor (Erzurum Kazım Karabekir)
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-MKE Ankaragücü (Aktepe)
Esenler Erokspor-Uğur Okulları İstanbulspor (Esenler Erokspor)
Siltaş Yapı Pendikspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük (Pendik)
Manisa FK-Teksüt Bandırmaspor (Manisa 19 Mayıs)
Gençlerbirliği-Sakaryaspor (Eryaman)
Alagöz Holding Iğdır FK-Kocaelispor (Iğdır Şehir)
Amed Sportif Faaliyetler-Adanaspor (Diyarbakır)
Geosis Boluspor-Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor (Yıldır Entegre Kocaeli)
Nesine 2. Lig
Beyaz Grup
Bugün:
15.00 1461 Trabzon FK-Kepezspor (Ortahisar Yavuz Selim)
Yarın:
15.00 Fethiyespor-Sican Belediyesi Ankaraspor (Fethiye İlçe)
15.00 Batman Petrolspor-Anagold 24Erzincanspor (Batman)
15.00 Altay-Kırklarelispor (Alsancak Mustafa Denizli)
15.00 Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK-İnegölspor (Ali Hoşfikirer)
15.00 Beykoz Anadoluspor-GMG Kastamonuspor (Sancaktepe 15 Temmuz)
15.00 İskenderunspor-Sarıyer (Sarıseki Fuat Tosyalı)
15.00 Karaköprü Belediyespor-E Koleji Isparta 32 Spor (Faruk Çelik)
Kırmızı Grup
Yarın:
14.00 Giresunspor-Somaspor (Çotanak)
15.00 Motolux 68 Aksarayspor-Karacabey Belediyespor (Dağılgan)
15.00 Ankara Demirspor-Diyarbekirspor (TCDD Ankara Demirspor)
15.00 Artı Değer Vanspor FK-Karaman FK (Van Atatürk)
15.00 Çimentaş Elazığspor-Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu (Elazığ)
15.00 Menemen FK-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri (Menemen İlçe)
15.00 Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyesi Futbol-Bucaspor 1928 (Bolluca)
15.00 Merkür Jet Erbaaspor-Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor (Erbaa Yeni İlçe)
15.00 Ülkea Nazillispor-Belediye Derincespor (Nazilli İlçe)
Nesine 3. Lig
Play-off ilk maçlar
5 Mayıs Pazartesi:
15.00 Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Sillivrispor (Mardin 21 Kasım)
16.00 Küçükçekmece Sinopspor-52 Orduspor (Bolluca)
16.00 Kırıkkale FK-AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor (Başpınar)
16.00 Belediye Kütahyaspor-Muşspor (Dumlupınar)