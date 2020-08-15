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F1 İspanya Grand Prix'sinde pole pozisyonu Hamilton'ın

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 6. yarışı İspanya Grand Prix'sine, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ilk sıradan başlayacak.

Hüseyin Burak Demirer   | 15.08.2020
F1 İspanya Grand Prix'sinde pole pozisyonu Hamilton'ın

Ankara

Hamilton, Barcelona kentindeki 4,6 kilometrelik Katalonya Pisti'nde gerçekleştirilecek yarışın sıralama turlarında elde ettiği 1.15.584'lük derecesiyle ilk cebin sahibi oldu. 35 yaşındaki pilot, kariyerinin 92. pole pozisyonuna ulaştı.

Büyük Britanyalı pilotun 0.059 saniye arkasındaki takım arkadaşı Valtteri Bottas 2'nciliği, pisti liderden 0.708 saniye yavaş turlayan Red Bull-Honda sürücüsü Max Verstappen ise 3'üncülüğü elde etti.

İspanya'daki yarış, yarın TSİ 16.10'da koşulacak.


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