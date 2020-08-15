Galatasaray kaleci Fatih Öztürk'ü transfer etti

Ankara
Galatasaray, 33 yaşındaki kaleci Fatih Öztürk'le 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yayımlanan açıklamada, "Fatih Öztürk ile 2020-2021 ve 2021-2022 sezonları için anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşma gereği şirketimiz futbolcuya her bir sezon için net 4 milyon lira tutarında sabit transfer ücreti ödeyecektir." denildi.
Geride kalan sezonu Kasımpaşa'da tamamlayan 33 yaşındaki kaleci, Süper Lig'de Trabzonspor ve Akhisarspor'da da forma giymişti. Fatih Öztürk, Akhisarspor formasıyla Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa kazanma başarısı gösterdi.
Öte yandan, kulüpten yapılan açıklamada, tecrübeli kalecinin Liv Hospital Ulus'ta sağlık kontrolünden geçirildiği de bildirildi.
"Herkesin olmak istediği yerdeyim"
Fatih Öztürk, GS TV'ye açıklamalarda bulundu.
Transferinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Fatih, "Çok farklı duygular içerisindeyim. Burası Türkiye'nin en büyük kulübü. Türkiye'nin futbol anlamında çatısı. Herkesin olmak istediği yerdeyim. Her sabah şampiyon gibi uyanıp, şampiyon gibi çalışıp, taraftarımız için elimden geleni yapacağım. Sayın başkanımız ve sayın hocamız için de her şeyi yapmaya hazırım artık." ifadelerini kullandı.
Türk Telekom Stadı'na ilk kez, yıllar önce bir Türkiye Kupası maçında Galatasaray'a rakip olarak çıktığını hatırlatan Fatih, "Türk Telekom Stadı'nın ayrı bir ambiyansı var. Artık Galatasaray camiası için penaltıları kurtarmaya, şutları çıkarmaya çalışacağım. Bu stat her zaman performansım açısından özel olmuştur. Şimdi de bu formayla performansıma devam edeceğim." diye konuştu.
Fatih Öztürk'ün transferini değerlendiren Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ise, tecrübeli kalecinin Türkiye'de kendini ispatladığını aktararak, "Fatih Öztürk, bizim de çok beğendiğimiz, takdir ettiğimiz bir kardeşimiz. Geçen sene transferi direkten döndü ama bu seneye kısmet oldu. Kulübünden serbest kalmasını isteyerek, bizim ücret ödemememizi sağladı. Kasımpaşa Kulübüne ve başkanına da çok teşekkür ediyorum. Fatih kardeşime de Galatasaray'a hoşgeldin diyorum." değerlendirmesinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.