Trabzonspor'da 300 günlük deplasman galibiyeti hasreti Fatih Tekke ile son buldu
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında RAMS Başakşehir'i 3-0 yenen Trabzonspor, yeni teknik direktörü Fatih Tekke ile ilk sınavında galip gelerek deplasman fobisine son verdi.
İstanbul
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında RAMS Başakşehir'i 3-0 mağlup ederek bu sezon deplasmanda ilk galibiyetini aldı.
4. dakikada RAMS Başakşehir gole yaklaştı. Deniz Türüç'ün tek pasıyla sağ kanatta son çizgiye hareketlenen Crespo, pasını Piatek'e verdi. Bu oyuncu, topu kontrol ettikten sonra Deniz ile buluşturdu. Deniz Türüç'ün ceza sahası içi sağ çaprazdan çıkardığı şutta meşin yuvarlak direkten döndü.
7. dakikada Trabzonspor öne geçti. Sağ kanatta Malheiro'nun içeri çevirdiği topa ön direkte kaleci Muhammed Şengezer ve Ba'dan önce dokunan Banza, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1.
20. dakikada Yusuf Sarı'nın soldan ortasında Piatek'in ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır topu kornere çeldi.
Trabzonspor, müsabakanın ilk yarısını 1-0 önde bitirdi.
56. dakikada RAMS Başakşehir penaltı kazandı. Ceza sahası içinde iki takım oyuncularının top kapma mücadelesinde Banza'nın müdahalesiyle Umut Güneş yerde kalırken hakem Mehmet Türkmen penaltı noktasını gösterdi.
59. dakikada Piatek'in kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, soluna gelen meşin yuvarlağı uzanarak çıkardı. Deniz Türüç, seken topu tamamlamak isterken kaleci Uğurcan bir kez daha gole izin vermedi.
62. dakikada Trabzonspor ikinci golü buldu. Sol kanattan Visca'nın yayın üzerine çıkardığı topu Banza bekletmeden ceza sahası sol çaprazındaki Ozan Tufan'a çıkardı. Ozan'ın uzak köşeye yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.
64. dakikada RAMS Başakşehir 10 kişi kaldı. İlk yarıdan kartı bulunan Deniz Türüç, orta alanda top kapma mücadelesinde Banza'ya yaptığı faulün ardından ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
87. dakikada Trabzonspor farkı 3'e çıkardı. RAMS Başakşehir'de yapılan top kaybının ardından sağ kanattan son çizgiye inen Zubkov, pasını ceza sahası içindeki Cham'a çıkardı. Cham'ın bekletmeden penaltı noktasına doğru verdiği pasta kaleciyle karşı karşıya kalan Mendy, yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-3.
Trabzonspor, karşılaşmayı 3-0 kazandı.
Trabzonspor, bu sezon Süper Lig'de ilk deplasman galibiyetini aldı
Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde çıktığı ilk maçta hanesine 3 puan yazdırdı. Karadeniz temsilcisi, bu sezon ligde dış sahadaki galibiyet özlemine Başakşehir karşısında son verdi.
Rakip sahada son olarak geçen sezonun 37. haftasında RAMS Başakşehir'i 1-0 yenen bordo-mavililer, 18 Mayıs 2024'ten bu yana oynadığı 12 dış saha maçının ardından yine aynı rakibi karşısında kazandı.
Trabzonspor, RAMS Başakşehir karşısında İstanbul'da yine galip gelerek 300 gün aradan sonra deplasman galibiyet hasretine yine aynı sahada son vermeyi başardı.
Teknik direktör Fatih Tekke, bordo-mavili takımın başında ilk çıktığı maçta galibiyetle başlamış oldu.
13 maçta 8 puan elde etti
Trabzonspor, Süper Lig'de bu sezon dış sahada oynadığı 13 maçta 1 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde etti.
Deplasman maçlarında Net Global Sivasspor, ikas Eyüpspor, Gaziantep FK, Atakaş Hatayspor ve Bellona Kayserispor ile berabere kalan Trabzonspor; Göztepe, Çaykur Rizespor, Alanyaspor, Galatasaray, Reeder Samsunspor, Beşiktaş ve TÜMOSAN Konyaspor'a mağlup oldu, RAMS Başakşehir'i mağlup etti.
3 çalıştırıcı ile deplasmanda galip gelememişti
Trabzonspor, bu sezon Abdullah Avcı, İhsan Derelioğlu ve Şenol Güneş yönetiminde deplasman galibiyeti elde edemedi.
Şenol Güneş ile bu sezon 10 dış saha maçı oynayan bordo-mavililer, bu müsabakalarda 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet alıp sadece 3 puan toplayabildi.
Bordo-mavililer, Güneş yönetiminde Gaziantep FK ve Bellona Kayserispor ile 0-0, Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalırken, Göztepe, Corendon Alanyaspor'a, Reeder Samsunspor ve Beşiktaş'a 2-1, Çaykur Rizespor'a 3-1, Galatasaray'a 4-3, TÜMOSAN Konyaspor'a 1-0 yenildi.
Karadeniz ekibi, ligin ilk haftasında Abdullah Avcı yönetiminde Net Global Sivasspor ve bir sonraki dış saha maçında ikas Eyüpspor ile geçici olarak takımın başında sahaya çıkan futbol genel direktörü İhsan Derelioğlu yönetiminde 0-0 berabere kalmıştı.
Trabzonspor, bu sezon 4. çalıştırıcısı Fatih Tekke ile ilk maçında deplasmanda ilk 3 puanını elde etti.
Başakşehir'in düşüşü sürüyor
Turuncu-lacivertli ekip, Trendyol Süper Lig'de oynadığı son 4 maçta 3. yenilgisini yaşadı.
Bu süreçte sadece Net Global Sivasspor'u yenebilen Başakşehir, Sipay Bodrum FK, Bellona Kayserispor ve Trabzonspor'a ise mağlup oldu.
Süper Lig'de 10. kez yenilen turuncu-lacivertliler, 36 puanda kaldı.
Deniz Türüç'ün golü, VAR'a takıldı
RAMS Başakşehir'in 47. dakikada Deniz Türüç ile bulduğu beraberlik golü, VAR incelemesi sonucunda iptal edildi.
Yusuf Sarı'nın soldan ortasında, Deniz Türüç'ün arka direkte yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. VAR'da yapılan incelemede pozisyonun başlangıcında Yusuf Sarı'dan önce topun sahibi olan Umut Güneş'in ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.
Uğurcan Çakır, penaltıda gole izin vermedi
Başakşehir, maçın 59. dakikasında penaltı vuruşundan faydalanamadı.
Karşılaşmanın 56. dakikasında Banza'nın ceza sahasında Umut Güneş'e yaptığı faulün ardından hakem Mehmet Türkmen penaltı noktasını gösterdi.
59. dakikada topun başına geçen Piatek'in penaltı vuruşunda soluna uzanan kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi. Uğurcan, Deniz Türüç'ün tamamlamak istediği meşin yuvarlağı da çelmeyi başardı.
Milli file bekçisi, penaltının yanı sıra yaptığı kritik kurtarışlarda da alınan galibiyette önemli rol oynadı.
Deniz Türüç, kırmızı kart gördü
RAMS Başakşehir'de Deniz Türüç, 64. dakikada kırmızı kartla cezalandırıldı.
Deniz, orta sahada Banza'ya yaptığı faulün ardından ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Deniz Türüç, 43. dakikada Mendy ile yaşadığı tartışma sonucunda da sarı kart görmüştü.
Banza, ligdeki gol sayısını 17'ye çıkardı
Trabzonspor'un Demokratik Kongolu santrforu Simon Banza, Süper Lig'de 17. golünü kaydetti.
Başakşehir karşısında bordo-mavililerin ilk golünü kaydeden Banza, ligde 17. kez ağları sarstı.
Karadeniz temsilcisinde Ozan Tufan, bu sezon Trendyol Süper Lig'de 4. kez fileleri havalandırırken, Batista Mendy ise ilk defa gol sevinci yaşadı.
Fatih Tekke: "Trabzonspor'un normalleşmeye ihtiyacı var"
Trabzonspor teknik direktörü Fatih Tekke, bordo-mavili kulübün normalleşmeye ihtiyacının olduğunu söyledi.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında görüşlerini paylaşan Tekke, oyunun genelinde iyi pozisyon aldıklarını belirterek, "Maçın hikayesi, Allah lütfetti. Uğurcan Çakır'ın kırılma anındaki camiaya olan katkısının yanı sıra görülmeyen çok oyuncu var. Düzen içinde oynamaya çalıştık. Trabzonspor'un oyun şekli bu değil. Bir şeycikler bekliyordum. Onlar oldu. Daha iyi olurdu. Çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.
Adım adım ilerlemek istediklerini aktaran Fatih Tekke, "Maç maç gitmek zorundayız. Kupada bir hedefimiz var. Bunu yakalayabilmeliyiz. Kolay değil. Her maç zor olacak. Trabzonspor'un normalleşmeye ihtiyacı var. Bu topraklardan oyuncu her zaman çıkıyor. Doğru yetiştirmemiz, satmamız ve bu arada da yarışmamız lazım. Neleri düzeltebiliriz, bunun peşindeyiz. Taraftarın bana sevgisine karşı o borcu ödemem lazım. Taraftarımız sayesinde buradayım." ifadelerini kullandı.
Ön alan baskısını kendisi için "olmazsa olmaz" diye nitelendiren bordo-mavili teknik adam, "Oyuncuların henüz isimlerini bile söyleyemiyorum. Dışarıdan gördüğünüzde bir düzen olacağını söylüyorum. Bu, oyuncuların isteği ve arzusuyla olacak. Bir netlik olacak. Özkan Sümer'in söylediği gibi 'Her şey belirgin olmalı.' Nereden dayak yiyeceğimiz de belli olmalı. Bu belirginliği topa sahip olarak yapabilmeliyiz. Ritim için de bunun çok tekrarı gerekir." şeklinde konuştu.
Fatih Tekke, konuşmasına şu sözlerle devam etti:
"Bir nebze hayattan keyif alın, oyundan keyif alın. Antrenmana 'İyi ki antrenmanımız var.' deyin. Sonra beraber düzen içinde bunu başaralım ve beraber kavga edelim. Bu toprakların en önemli özelliği bu. Kastım şu, bir yumruk olabilmelisiniz. Birilerinin harekete geçirmesi gerek. Sevgiyle çok şeyi halledebiliriz."
Zamana ihtiyaçlarının olduğunu vurgulayan Tekke, "Kloop bir basın toplantısında 'Bana 4 yılımı verin.' diyor. Sonunda istediğini alıyor. 'Bana 4 ay verin.' desem ne dersiniz. Ülkede teknik adamların hepsi torbanın içinden seçiliyor. Çok zaman ayıranlar da var. Kolay değil. Zamana ihtiyacımız var. Benim bir şansım da şu, taraftarlarla aynı duyguları paylaşıyorum. Hiçbir fark yok. Fatih Tekke bile isteye bu camiaya zerre zarar vermek istemez. Kendi evlatlarınıza güvenin. Çağdaş'a güvenin. İyi çünkü. İyilere yardımcı olun. Çalışana, ahlaklıya yardımcı olun." değerlendirmesinde bulundu.
RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan: Avrupa hedefinden uzaklaşmak yönetim tarafından rahatsızlık oluşturabilir
Kötü gidişatları nedeniyle üzgün olduğunu dile getiren Çağdaş Atan, "Futbol tanrılarının bizi terk ettiğini söyleyebilirim. Bu şekilde cezalandırıldığımız kaçıncı maç, sayamıyorum. Maça çok iyi başladık. Tamamını domine ettik. Her baskıyı kırarak hücum etmeye devam ettik. İkinci yarıda penaltı kaçırdık. Döndü ve gol yedik. Ne yaparsanız yapın bazen kaderin önüne geçemiyorsunuz." diye konuştu.
Yönetim kuruluyla görüşme gerçekleştireceğini vurgulayan Atan, "Yönetimle görüşme yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Güven toplantısı yapmıştık ama bu maçta kaybediş şeklimiz, bazı kararlar almamızı gerektirebilir. Ondan sonrasını göreceğiz. Yönetimin neyi hedeflediğini bilmek istiyorum. Avrupa hedefine yönelik kararlar alınmıştı. Şu an o pozisyondan uzaklaşmış gözüküyoruz. Bu şansları kullanamıyoruz. Çok iyi bir yapılanma yaşadığımızı düşünüyorum. Bu sezon maalesef, inişli çıkışlı. Kırılma maçlarında çok kazanamamamız bizi açıkçası yordu." ifadelerini kullandı.
"Bazen, ne yaparsanız yapın, olmuyor"
Güçlü oyunlarına karşın yaşadıkları mağlubiyetlerin bazı değişikliklerin sinyali olabileceğini aktaran Çağdaş Atan, şunları kaydetti:
"Görüşme talep ederken, oyun mu yoksa sonuç mu önemli, görmek istiyorum. Hem duygusal hem mantıksal görüşme talep ettik. Bu kadar güçlü oyunla kaybettiğinizde hangisi önemli onu da duymak istiyorum. Bu oyunla sonuç gelecek. Bu kadar gecikmesi belki bazı değişikliklerin de sinyali olabilir. Çok kolay pes eden bir teknik adam değilim. Bohçamızda çok fazla artı var. Görmek istediğim, sonuç mu yoksa oyun mu önemli? Ben oyunun peşindeyim. Sezon sonu 2-3 dokunuşla bu kulübün başarılı olmama şansı yok. Yönetim, lig sonuna kadar bana güvendiğini çok net belli etti. İki senedir çok iyi anlaşarak iyi işler başardık. Ancak bazen ne yaparsanız yapın, olmuyor. Bu kulübün Avrupa hedefleri var. Avrupa hedefinden uzaklaşmak yönetim tarafından rahatsızlık oluşturabilir. Kan değişikliği isteyebilirler. Bu onların doğal hakkı. Görüşme talebimin nedeni de tamamen bu."
"Benim için Fatih abinin çok önemli bir yeri var"
Trabzonspor'un teknik direktörlüğüne getirilen Fatih Tekke'yle ilgili övgü dolu ifadeler kullanan Atan, "Benim için Fatih abinin çok önemli bir yeri var. Oyun konuştuğum, özel telefonlaştığım çok az insanlardan biri. Birçok ortak noktamız var. Trabzonspor'da oynanmış bir oyuncu olarak iki aşık buluştu. Onlara sonsuz başarılar diliyorum. Umarım Fatih Tekke, aynı futbolculuğunda olduğu gibi büyük başarılara imza atar." şeklinde görüş belirtti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.