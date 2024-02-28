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Spor, Futbol

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde RAMS Başakşehir'i sahasında 1-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Selçuk Kılıç  | 28.02.2024 - Güncelleme : 28.02.2024
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi Fotoğraf: Hakan Burak Altunöz/AA

Trabzon

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Trabzonspor ve RAMS Başakşehir Papara Park Stadı'nda karşı karşıya geldi.

İlk yarı

Trabzonspor-RAMS Başakşehir karşılaşmasının ilk yarısı golsüz tamamlandı.

5. dakikada ceza alanına girerek 2 rakibinden art arda sıyrılan Trezeguet'in şutunda kaleci Deniz Dilmen topa sahip oldu.

6. dakikada sol taraftan Denswil'in pasında ceza alanı içinde Bardhi'nin gelişine şutunda, kaleci Deniz Dilmen topu güçlükle kornere çeldi.

30. dakikada Bardhi'nin sağdan pasında, ceza alanı içinde Trezeguet'in sert şutunda, top az farkla yandan auta çıktı.

37. dakikada Visca'nın sağdan ortasında, Onuachu'nun dokunduğu topa Trezeguet altı pas içinde vuramayınca bordo-mavililer, mutlak bir golden oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

İkinci yarı

57. dakikada Trabzonspor, golü buldu. Savunmanın uzaklaştırmak istediği topu ceza alanı çizgisinde önünde bulan Visca, rakibinden sıyrılarak yerden bir vuruşla kaleci Deniz Dilmen'in sağından filelere gönderdi: 1-0

59. dakikada Trezeguet'in pasında, ceza alanı içinde Onuachu'nun şutunda, top üsten auta çıktı.

71. dakika Visca'nın ceza alanı sağ çaprazından şutunda kaleci Deniz Dilmen, iki hamlede topu kontrol etti.

74. dakikada sağ çaprazdan ceza alanına girerek rakibinden sıyrılan Deniz Türüç'ün şutunda top yan ağlarda kaldı.

Trabzonspor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

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