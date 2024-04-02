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Spor, Futbol

Trabzonspor yarın deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yarın deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.

Selçuk Kılıç  | 02.04.2024 - Güncelleme : 02.04.2024
Trabzonspor yarın deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak

Trabzon

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Ligde 30. hafta sonunda 49 puanla en yakınındaki Beşiktaş'ın 3 puan önünde 3. sırada yer alan bordo-mavililer, Konya deplasmanında kazanarak yoluna devam etmek istiyor.

Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen ve Paul Onuachu'nun sakatlıkları bulunuyor, Enis Destan ise kart cezası nedeniyle takımda yer alamayacak.

Onuachu ve Enis Destan'ın yokluğunda santrfor olarak Umut Bozok veya Nicolas Pepe'nin görev yapması bekleniyor.

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