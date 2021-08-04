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Spor, Futbol

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarın Molde'yi konuk edecek

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın Norveç temsilcisi Molde'yi ağırlayacak.

Seyit Ahmet Eksik   | 04.08.2021
Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarın Molde'yi konuk edecek

Trabzon

Medical Park Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak ve Almanya Futbol Federasyonundan Harm Osmers'in düdük çalacağı karşılaşma, A Spor kanalından naklen yayımlanacak.

Eşleşmenin rövanş müsabakası ise 12 Ağustos Perşembe günü Norveç'in Molde kentinde yapılacak.

Avrupa kupalarında 136. maç

Bordo-mavili ekip, Molde karşısında Avrupa kupalarındaki 136. maçını oynayacak.

Trabzonspor, geride kalan 135 maçta 50 galibiyet, 34 beraberlik ve 51 yenilgi aldı. Bu maçlarda rakip fileleri 172 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 183 gol gördü.

Bordo-mavililer, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası/UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 28, UEFA Kupası/UEFA Avrupa Ligi'nde 87, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12 ve UEFA Intertoto Kupası'nda da 8 maç oynadı.

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