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Spor, Futbol

Trabzonspor Kulübü Başkanı Doğan'dan TFF ve MHK'ye eleştiri

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Merkez Hakem Kurulu'nu (MHK) eleştirerek, bu düzenin mutlaka yıkılması gerektiğini söyledi.

Enes Sansar  | 09.12.2023 - Güncelleme : 09.12.2023
Trabzonspor Kulübü Başkanı Doğan'dan TFF ve MHK'ye eleştiri

Trabzon

Doğan, yaptığı yazılı açıklamada, Türk futbolunda bazı şeylerin değişmesinin çok zor olmadığını belirterek, "Bunun için federasyonun içinde başta kardeşimiz Yalçın Orhan olmak üzere birçok iyi niyetli insan var ve var güçleriyle bu kirli düzenin temizlenmesi için çalışıyorlar. Fakat her nasılsa karanlık bir güç, neredeyse iyiye giden her şeyin önünde duruyor ve akıl almaz yollarla Türk futbolunun önünü kesmeye devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ertuğrul Doğan, açıklamasında şunlara dikkati çekti:

"Bardağı taşıran son damla bugün resmi hesaptan da olabilecek en net şekilde duyurduğumuz, söz verildiği halde yine eski düzenin kurucuları tarafından sözünden dönmüş bir Merkez Hakem Kurulu ve bunun önüne geçememiş bir federasyon boşluğu var. Verilen emeklere ve iyi niyetini koruyarak her şeyin daha iyi olması için çalışan dostlarımıza yazık oluyor. Bugün yaptığımız açıklamada da belirttiğimiz gibi, artık bu düzenin mutlaka yıkılması ve yerine temiz bir yapının kurulması gerekiyor."

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