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Spor, Futbol

Trabzonspor hazırlık maçında 1461 Trabzon FK'yi 5-0 yendi

Trabzonspor, TFF 2. Lig takımlarından 1461 Trabzon FK ile yaptığı hazırlık maçında 5-0 yendi.

Enes Sansar  | 04.08.2023 - Güncelleme : 04.08.2023
Trabzonspor hazırlık maçında 1461 Trabzon FK'yi 5-0 yendi Fotoğraf: Enes Sansar/AA

Trabzon

Trabzonspor, TFF 2. Lig takımlarından 1461 Trabzon FK ile yaptığı hazırlık maçında 5-0 yendi.

19. dakikada Trabzonspor öne geçti. Edin Visca'nın sağdan ceza sahasına gönderdiği yerden ortada Eren Elmalı kale sahası ön çizgisinden topu kalecinin yanından topu filelere gönderdi: 1-0.

23. dakikada Trabzonspor farkı ikiye çıkardı. Visca'nın ceza yayı üzerinden pasında ceza sahasına giren Gomez, düzgün bir vuruşla topu kalecinin sağından filelerle buluşturdu: 2-0.

52. dakikada konuk ekip farkı üçe çıkardı. Enis Destan'ın pasıyla penaltı noktası üzerinde topu kontrol eden Trezeguet, yerden bir vuruşla topu ağlarla gönderdi: 3-0.

74. dakikada Trabzonspor döndürücü golü buldu. Kerem Şen'in şutunda kaleci Ömer Kahveci'den dönen topu takip eden Enis destan meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 4-0.

82. dakikada Trabzonspor maçın skorunu getiren golü attı. Göktan Gürpüz'ün yerden pasında topla buluşan Kerem Şen'in ceza sahası sol çaprazından attığı şutta meşin yuvarlak filelerle gitti: 5-0.

Trabzonspor müsabakayı 5-0 önde bitirdi.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovenya'daki kampta 5 maç oynayan Trabzonspor, Türkiye'de 2'nci maça çıktı.

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Denswil, Benkovic, Hüseyin, Siopis, Orsic ve Fernandez ile Teknik Direktör Nenad Bjelica'nın dinlendirdiği Abdulkadir Ömür ve Umut Bozok forma giymedi.

Slovenya'daki ilk hazırlık maçında Hırvatistan'ın Hajduk Split takımına 2-0 mağlup olan, MOL Fehervar ve NK Celje ile 2-2 berabere kalan bordo-mavililer, Rabotnicki'yi 4-1, NK Triglav Kranj'ı ise 4-0 yendiği maçın ardından kampı tamamlayarak kente dönmüştü.

Trabzonspor, sahasında 30 Temmuz'da Yunanistan'ın AEK takımı ile oynadığı karşılaşmayı ise 3-1 kaybetmişti.

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