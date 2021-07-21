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Spor, Futbol

Trabzonspor, futbolcu İsmail Köybaşı ile 2 artı 1 yıllık sözleşme imzaladı

Trabzonspor Kulübü, futbolcu İsmail Köybaşı ile 2 artı 1 yıllık anlaşma sağladı.

Hakan Burak Altunöz   | 21.07.2021
Trabzonspor, futbolcu İsmail Köybaşı ile 2 artı 1 yıllık sözleşme imzaladı

Trabzon

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ tarafından Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) da yer alan açıklamada, serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu İsmail Köybaşı ile opsiyon hakkı kulübe ait olmak üzere 2 artı 1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, futbolcuya 2021-2022 sezonunda 5 milyon lira, 2022-2023 sezonunda ise 5 milyon lira garanti ücret verileceği, opsiyon hakkının kulüp tarafından kullanılması halinde ayrıca 2023-2024 sezonunda da 5 milyon 500 bin lira garanti ücret verileceği ifade edildi.

Öte yandan, futbolcuya her bir sezon için 1 milyon lira imza ücreti ödeneceği bildirildi. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin yüzde 7'sinin ödeneceği kaydedildi.

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