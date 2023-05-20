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Spor, Futbol

Trabzonspor, Fenerbahçeli futbolcu Samet Akaydın için TFF'ye başvurdu

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile oynanan maçta rakip oyuncu Samet Akaydın'ın, futbolcuları Trezeguet'ye yönelik olduğu ileri sürülen davranışıyla ilgili TFF'ye başvurarak gerekli yaptırımın uygulanmasını istedi.

Seyit Ahmet Eksik  | 20.05.2023 - Güncelleme : 20.05.2023
Trabzonspor, Fenerbahçeli futbolcu Samet Akaydın için TFF'ye başvurdu

Trabzon

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe ile 18 Mayıs 2023'te oynadığımız Spor Toto Süper Lig müsabakasında futbolcumuz Mahmoud Trezeguet'in gol sevinci sonrasında secde ederken Fenerbahçeli oyuncu Samet Akaydın, kasıtlı bir şekilde dönerek oyuncumuzun üzerine doğru tükürmüştür." ifadelerine yer verildi.

Yaşanan çirkin olayın yayıncı kuruluş görüntülerine de yansıdığını vurgulanan açıklamada, "Konuyla ilgili olarak ağır bir disiplin ihlali gerçekleştiren Samet Akaydın ile ilgili TFF Başkanlığı'na gerekli başvurular yapılmış olup, alınacak karar ise titizlikle takip edilecektir." denildi.

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