Dolar
34.29
Euro
37.09
Altın
2,743.20
ETH/USDT
2,516.60
BTC/USDT
69,745.00
BIST 100
8,945.80
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının biletleri yarın satışa sunulacak

Trabzonspor'un, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 3 Kasım Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın biletleri yarın satışa çıkartılacak.

Duygu Avunduk  | 28.10.2024 - Güncelleme : 28.10.2024
Trabzonspor-Fenerbahçe maçının biletleri yarın satışa sunulacak

Trabzon

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Papara Park'ta saat 19.00'da başlayacak maçın bilet fiyatları şöyle:

VIP Platinum-B: 5.000

VIP Platinum-A/C: 4.500

VIP Gold: 3.750

VIP Silver: 3.000

Batı: 1.250

Doğu: 900

Fırtına: 800

Güney-Kuzey Kale Arkası: 400

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Vatandaşlar, Cumhuriyet Bayramı'na ilişkin duygu ve düşüncelerini CİMER'e yazabilecek
İstiklal Yolu'nu at sırtında geçtiler
SOLOTÜRK'ten İstanbul semalarında selamlama uçuşu
Ankara'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunma sanayisindeki atılımlarımızı kararlılıkla devam ettireceğiz

Benzer haberler

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının biletleri yarın satışa sunulacak

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının biletleri yarın satışa sunulacak

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho: Kazanmayı hak eden taraftık ama sonuç daha farklı olabilirdi

Sipay Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir: Her açıdan zor bir maçtı

Fenerbahçe, evinde kazandı

Fenerbahçe, evinde kazandı
Sümela Manastırı'nı 9 ayda 395 bin 994 turist ziyaret etti

Sümela Manastırı'nı 9 ayda 395 bin 994 turist ziyaret etti
Trabzon'un yüksek kesimlerinde karla mücadele çalışması yürütülüyor

Trabzon'un yüksek kesimlerinde karla mücadele çalışması yürütülüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet