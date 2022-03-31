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Spor, Futbol

Trabzonspor-Beşiktaş maçında Zorbay Küçük düdük çalacak

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasındaki Trabzonspor-Beşiktaş maçını Zorbay Küçük yönetecek.

Ercan Çakar   | 31.03.2022
Trabzonspor-Beşiktaş maçında Zorbay Küçük düdük çalacak

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Medical Park Stadı'nda 3 Nisan Pazar günü oynanacak maçta düdük çalacak Zorbay Küçük'ün yardımcıları Serkan Olguncan ve Ekrem Kan olacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Çağdaş Altay yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

2 Nisan Cumartesi:

13.30 GZT Giresunspor-Demir Grup Sivasspor: Arda Kardeşler

16.00 Altay-Fraport TAV Antalyaspor: Yasin Kol

16.00 Yukatel Kayserispor-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan

20.30 Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük: Ali Şansalan

3 Nisan Pazar:

13.30 Kasımpaşa-Gaziantep FK: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Göztepe: Erkan Özdamar

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler

20.30 Trabzonspor-Beşiktaş: Zorbay Küçük

4 Nisan Pazartesi:

20.30 Medipol Başakşehir-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Sarper Barış Saka

20.30 Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor: Mustafa Kürşad Filiz

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