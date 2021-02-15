Euro
8.44
Dolar
6.96
BIST 100
1,558.03
Altın
1,820.02
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Trabzonspor, Avcı yönetiminde son 17 sezondaki en uzun galibiyet serisi peşinde

Süper Lig'de 19 Şubat Cuma günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Trabzonspor, rakibini yenmesi halinde son 17 sezondaki en uzun galibiyet serisini yakalamış olacak.

Selçuk Kılıç   | 15.02.2021
Trabzonspor, Avcı yönetiminde son 17 sezondaki en uzun galibiyet serisi peşinde

Trabzon

Bordo-mavililer, Süper Lig'de teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde sırasıyla sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 3-1, Ankara'da Gençlerbirliği'ni 2-1 yendi. Beşiktaş deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönen Karadeniz ekibi, sahasında Yukatel Denizlispor'u 1-0, dış sahada Yeni Malatyaspor'u 2-0, evinde Gaziantep'i de 1-0 mağlup ederek 6 maçta 18 puan topladı.

Geçen sezonki gibi 6 maçlık bir galibiyet serisi yakalayan Trabzonspor, Medipol Başakşehir karşısında da kazanması halinde seriyi 7 karşılaşmaya yükseltecek.

En son 2003-2004 sezonunda 22 ile 32. haftalar arasında 11 maçlık galibiyet serisine ulaşan bordo-mavili takım, Medipol Başakşehir karşısında galip gelmesi halinde son 17 sezonun en başarılı dönemini yaşamış olacak.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB, Almanya'ya sınır kapatma kararı için mektup gönderecek
Almanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 65 bini geçti
Sağlık Bakanı Koca: Aşı sayısı arttıkça hayatımızdaki soru işaretleri azalacak
Gönüllü rehber öğretmenler, Kovid-19 hastaları ile temaslılara psikolojik destek veriyor
Avustralya ve Yeni Zelanda ilk Kovid-19 aşılarını teslim aldı

Benzer haberler

Gaziantep'ten yeni transferlere imza töreni

Gaziantep'ten yeni transferlere imza töreni

Trabzonspor, Avcı yönetiminde son 17 sezondaki en uzun galibiyet serisi peşinde

Ömer Erdoğan'ın hedefi Hatayspor'u ligde kalıcı hale getirmek

Hatay'da golsüz beraberlik

Hatay'da golsüz beraberlik
Galatasaray, Kasımpaşa karşısında zorlansa da liderliği bırakmadı

Galatasaray, Kasımpaşa karşısında zorlansa da liderliği bırakmadı
Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde durdurulamıyor

Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde durdurulamıyor