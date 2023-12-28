Dolar
29.44
Euro
32.68
Altın
2,068.34
ETH/USDT
2,350.40
BTC/USDT
42,450.00
BIST 100
7,396.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve takım kaptanı Fernando Muslera, yarın Suudi Arabistan'da Fenerbahçe ile yapacakları 2023 Turkcell Süper Kupa Final maçı öncesi Al Awwal Park'ta basın toplantısı düzenliyor.
logo
Spor, Futbol

THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko deplasmanda Anadolu Efes'i mağlup etti

THY Avrupa Ligi'nin 17. hafta mücadelesindeki derbi maçta Fenerbahçe Beko, deplasmanda Anadolu Efes'i 89-84 mağlup etti.

Bozhan Memiş  | 28.12.2023 - Güncelleme : 28.12.2023
THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko deplasmanda Anadolu Efes'i mağlup etti Fotoğraf: Ali Atmaca/AA

İstanbul

THY Avrupa Ligi'nde Türk derbisine Anadolu Efes, Larkin, Beaubois, Bryant, Ercan Osmani, Oturu ilk 5'iyle başlarken, Fenerbahçe Beko ise parkeye Wilbekin, Calathes, Pierre, Hayes-Davis, Motley'yle çıktı.

Karşılaşma Anadolu Efes'in 5-0'lık serisiyle başladı. Dış atışlara yönelen Fenerbahçe Beko, Calathes ve Pierre'in sayılarıyla skoru 9-8'e getirdi.

İki takım da kalan sürede özellikle hızlı hücumlarda sayıyı buldu. Periyot 29-29'luk eşitlikle sona ererken Anadolu Efes'te 10 sayı kaydeden Oturu, Fenerbahçe Beko'da da 12 sayı atan Hayes-Davis, ilk çeyrekte çift hanelere ulaşan isimler oldu.

Anadolu Efes, ikinci periyoda tam saha baskıyla başlarken, Fenerbahçe Beko alan savunmasına döndü.

Lacivert-beyazlıların 9-3'lük serisi sonrasında Fenerbahçe Beko mola aldı: 38-32.

Moladan Yam Madar'ın üç sayılık basketiyle dönen sarı-lacivertliler, pota altında da sert savunmayla farkı 3 sayıya indirdi: 44-41.

Periyodun kalan bölümü karşılıklı sayılarla geçilirken, Anadolu Efes devreyi 52-47 önde tamamladı.

Müsabakanın ikinci yarısına Fenerbahçe Beko 4-0'lık seriyle başlayıp farkı 1 sayıya indirdi: 52-51.

Shane Larkin'in üst üste sayılarıyla Anadolu Efes farkı yeniden açtı: 59-51.

Papagiannis'in oyuna girmesiyle pota altındaki etkisini artıran Fenerbahçe Beko, hücumda da Hayes-Davis ve Guduric'in sayılarıyla çeyreği önde tamamlamayı başardı: 68-69.

Son periyoda Beaubois ve Larkin'in sayılarıyla başlayan Anadolu Efes, Larkin'in sayısıyla 4-0'lık seri yakaladı: 72-69.

Savunmada daha sert duran Fenerbahçe Beko, hücumda da Wilbekin ve Papagiannis'le etkili olurken, bu çeyrekte son 4 dakikaya 79-78'lik Fenerbahçe Beko üstünlüğüyle girildi.

Molanın ardından karşılıklı sayılarla skor 82-82'ye gelirken, Papagiannis'in basketi ve Calathes'in 3 sayılık atışıyla Fenerbahçe Beko, bitime 29 saniye kala 87-82 öne geçti.

Jasikevicius'un göreve gelmesinin ardından AS Monaco, Zalgiris Kaunas ve Alba Berlin'i mağlup eden Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes galibiyetiyle üst üste dördüncü maçını kazandı. Sarı-lacivertliler THY Avrupa Ligi'nde çıktığı 17. maçında 10. galibiyetini elde etti.

Maccabi Playtika, Bayern Münih ve Baskonia yenilgisinin ardından taraftarının önünde Fenerbahçe Beko'ya da kaybeden Anadolu Efes üst üste dördüncü yenilgisini alırken, 17. maçında 10. kez kaybetti.

Fenerbahçe Beko bir sonraki maçında 2 Ocak'ta Kızılyıldız'ı konuk edecek. Anadolu Efes ise 3 Ocak'ta Valencia ile deplasmanda karşılaşacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de 1045 internet adresine erişim engellendi
Hatay'da yıkım çalışmaları sırasında 2 bina tedbiren boşaltıldı
FETÖ ile irtibatlı olduğu tespit edilen 445 emniyet mensubu açığa alındı
Mavi bültenle aranan DEAŞ şüphelisi Kırıkkale'de yakalandı
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi yıl boyunca 2 bin gündem maddesini karara bağladı

Benzer haberler

THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko deplasmanda Anadolu Efes'i mağlup etti

THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko deplasmanda Anadolu Efes'i mağlup etti

Fenerbahçe Beko-Maccabi Playtika maçı güvenlik gerekçesiyle Litvanya'da oynanacak

Anadolu Efes Basketbol Takımı, Avrupa kupalarında 818. maçını oynayacak

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde ALBA Berlin'e konuk olacak

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde ALBA Berlin'e konuk olacak

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde Baskonia Vitoria-Gasteiz'i konuk edecek

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde Baskonia Vitoria-Gasteiz'i konuk edecek
Anadolu Efes, Bayern Münih deplasmanında

Anadolu Efes, Bayern Münih deplasmanında
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet