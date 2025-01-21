TFF'den Bolu'daki yangında vefat edenler için saygı duruşu ve siyah kol bandı kararı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bir otelde çıkan yangında hayatını kaybedenler için hafta sonundaki maçlarda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını bildirdi.
İstanbul
TFF'nin sitesinden yapılan açıklamada, yangın felaketinde vefat eden vatandaşlar anısına 24, 25, 26, ve 27 Ocak'ta oynanacak tüm futbol müsabakalar öncesinde saygı duruşunda bulunulacağı ve tüm kulüplerin siyah kol bandı takacağı belirtildi.
Federasyon, hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifa diledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.