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Spor, Futbol

TFF, Ziraat Türkiye Kupası finalinin yapılacağı şehrin değişeceğini açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynanması planlanan Ziraat Türkiye Kupası finaline ev sahipliği yapacak şehir ve stat için yeniden değerlendirme kararı alındığını duyurdu.

Bozhan Memiş  | 18.04.2025 - Güncelleme : 18.04.2025
TFF, Ziraat Türkiye Kupası finalinin yapılacağı şehrin değişeceğini açıkladı

İstanbul

TFF'nin açıklamasında, Eskişehir Valiliğinin "Müsabaka yer değişikliği" konulu yazısına istinaden Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynanması planlanan Ziraat Türkiye Kupası finaline ev sahipliği yapacak şehir ve stadyumun yeniden değerlendirileceği kararının alındığı belirtildi.

TFF, kupa finalinin oynanacağı şehir ve stadın ilerleyen günlerde açıklanacağını bildirdi.

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