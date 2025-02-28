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Spor, Futbol

TFF Tahkim Kurulu, Jose Mourinho'nun 4 maçlık cezasını 2 maça indirdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya verilen 4 maç men cezasını 2 maça düşürdü.

Can Öcal  | 28.02.2025 - Güncelleme : 28.02.2025
TFF Tahkim Kurulu, Jose Mourinho'nun 4 maçlık cezasını 2 maça indirdi

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'de Galatasaray ile oynanan maçın ardından Portekizli teknik adama verilen 4 maç men ve 1 milyon 617 bin lira para cezasının 2 maç men ve 558 bin lira para cezası şeklinde düzeltilerek onandığı bildirildi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a verilen 1 maç men ve 1 milyon 500 bin lira para cezasının ise 1 maç men ve 500 bin lira para cezası şeklinde düzeltilerek onandığı aktarıldı.


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