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Spor, Futbol

TFF Başkanı Özdemir: Süper Lig'in 12 Haziran'da başlaması için 18 kulüp mutabakata varmış durumda

TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Süper Lig'in 12 Haziran'da başlaması için 18 kulüp mutabakata varmış durumda." dedi.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 20.05.2020
TFF Başkanı Özdemir: Süper Lig'in 12 Haziran'da başlaması için 18 kulüp mutabakata varmış durumda Fotoğraf: Esra Bilgin/AA

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)  Başkanı Nihat Özdemir, "Süper Lig'in 12 Haziran'da başlaması için 18 kulüp mutabakata varmış durumda." dedi.

Özdemir, "7 kulüp gelecek sezonun 21 takımla oynanması yönünde talepte bulundu." diye konuştu.

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