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Spor, Futbol

TFF, alt liglerde 2024-2025 sezonu play-off tarihlerini açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig ve 3. Lig'de play-off tarihlerini duyurdu.

Metin Arslancan  | 16.04.2025 - Güncelleme : 16.04.2025
TFF, alt liglerde 2024-2025 sezonu play-off tarihlerini açıkladı

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamaya göre, final müsabakalarının oynanacağı yerler daha sonra ilan edilecek.

Trendyol 1. Lig'de 1. tur 15 Mayıs Perşembe, 2. tur ilk maçları 19 Mayıs Pazartesi, rövanş karşılaşmaları 23 Mayıs Cuma, final müsabakası ise 29 Mayıs Perşembe günü oynanacak.

Nesine 2. Lig'de 1. tur 8 Mayıs Perşembe, 2. turda ilk maç 12 Mayıs Pazartesi, ikinci karşılaşma 16 Mayıs Cuma günü yapılacak. Üçüncü tur maçları 22 ve 26 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Final karşılaşması ise 1 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek.

Birinci turun 30 Nisan Çarşamba günü oynanacağı Nesine 3. Lig'de, 2. tur müsabakaları 5 ve 9 Mayıs, 3. tur 15 ve 19 Mayıs, 1. ve 2. Grup finalleri 24 Mayıs Cumartesi, 3. ve 4. Grup müsabakaları ise 25 Mayıs Pazar günü yapılacak.

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