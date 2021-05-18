TBF Disiplin Kurulundan Beşiktaş ve Ahmet Kandemir'e para cezası

Istanbul
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Beşiktaş Kulübü ve siyah-beyazlı takımın başantrenörü Ahmet Kandemir'e para cezası verdi.
TBF'den yapılan açıklamaya göre kurul, Beşiktaş Icrypex ile TOFAŞ arasında oynanan ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçına usulsüz seyirci almasından dolayı siyah-beyazlı kulübe 40 bin lira para cezası verilmesine hükmetti.
Disiplin Kurulu, Ahmet Kandemir'e ise aynı müsabakada sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 18 bin 750 lira para cezası verilmesini kararlaştırdı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.