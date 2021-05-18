Euro
10.22
Dolar
8.36
BIST 100
1,459.57
Altın
1,868.94
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

TBF Disiplin Kurulundan Beşiktaş ve Ahmet Kandemir'e para cezası

Emrah Oktay   | 18.05.2021
TBF Disiplin Kurulundan Beşiktaş ve Ahmet Kandemir'e para cezası

Istanbul

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Beşiktaş Kulübü ve siyah-beyazlı takımın başantrenörü Ahmet Kandemir'e para cezası verdi.

TBF'den yapılan açıklamaya göre kurul, Beşiktaş Icrypex ile TOFAŞ arasında oynanan ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçına usulsüz seyirci almasından dolayı siyah-beyazlı kulübe 40 bin lira para cezası verilmesine hükmetti.

Disiplin Kurulu, Ahmet Kandemir'e ise aynı müsabakada sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 18 bin 750 lira para cezası verilmesini kararlaştırdı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte uygulanan aşı miktarı 500 bin dozu aştı
Bakan Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 26 milyon 718 bin 508 oldu
Türkiye'de 11 bin 937 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi

Benzer haberler

TBF Disiplin Kurulundan Beşiktaş ve Ahmet Kandemir'e para cezası

TBF Disiplin Kurulundan Beşiktaş ve Ahmet Kandemir'e para cezası

Ziraat Türkiye Kupası final müsabakasının ilk yarısında üstünlük Beşiktaş'ın

Süper Lig'de 4 kulüp PFDK'ya sevk edildi

Şampiyon takım Beşiktaş bayrakları Kapadokya semalarında süzüldü

Şampiyon takım Beşiktaş bayrakları Kapadokya semalarında süzüldü
Anadolu Efes ile Beşiktaş Icrypex play-off yarı final ilk maçında yarın karşılaşacak

Anadolu Efes ile Beşiktaş Icrypex play-off yarı final ilk maçında yarın karşılaşacak
Beşiktaş, Süper Lig şampiyonluk kupasına yarın kavuşacak

Beşiktaş, Süper Lig şampiyonluk kupasına yarın kavuşacak