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Spor, Futbol

Tahkim Kurulu, Salvatore Foti ve Sandro Zufic’in 4'er maçlık men cezalarını onadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'de yardımcı antrenör Salvatore Foti ve kaleci antrenörü Sandro Zufic'in 4'er maçlık men ve para cezalarını onadı.

Ceren Aydınonat  | 06.04.2025 - Güncelleme : 06.04.2025
Tahkim Kurulu, Salvatore Foti ve Sandro Zufic’in 4'er maçlık men cezalarını onadı

İstanbul

TFF'nin internet sitesinde yapılan açıklamada, Salvatore Foti'nin rakip takım futbolcusuna yönelik hakareti nedeniyle 4 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 117 bin lira, Sandro Zufic’in müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle 4 maç men ve 78 bin lira para cezasının onandığı belirtildi.

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