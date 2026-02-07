Dolar
43.61
Euro
51.58
Altın
4,964.59
ETH/USDT
2,076.00
BTC/USDT
70,761.00
BIST 100
13,521.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Tahkim Kurulu, Milan Skriniar ve Kristjan Asllani'nin cezalarını onadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli futbolcu Milan Skriniar ile Beşiktaşlı oyuncu Kristjan Asllani'ye verilen 2'şer maçlık cezaları onadı.

Bozhan Memiş  | 07.02.2026 - Güncelleme : 07.02.2026
Tahkim Kurulu, Milan Skriniar ve Kristjan Asllani'nin cezalarını onadı

İstanbul

TFF'nin sitesinde yer alan açıklamaya göre kurul, sarı-lacivertli ekibin kaptanı Milan Skriniar'a verilen 2 maçlık cezanın yanı sıra 80 bin liralık para cezasında da değişime gitmedi.

TÜMOSAN Konyaspor maçında gördüğü kırmızı kart sonrası PFDK tarafından 2 maç ceza verilen Beşiktaşlı oyuncu Kristjan Asllani'nin cezası da Tahkim Kurulu tarafından onandı.

Kurul, Samsunspor'a verilen verilen toplam 720 bin liralık para cezasında da herhangi bir değişikliğe gitmezken, Çaykur Rizespor'un cezası kaldırıldı. Karadeniz ekibine verilen 2 milyon 700 bin liralık ceza ile kulüp yöneticisi Fatih Bakoğlu'na kesilen 2 milyon liralık 2 ceza da Tahkim Kurulu tarafından kaldırıldı. Çaykur Rizespor başkanı İbrahim Turgut'a verilen 40 bin liralık ceza ise onandı.​​​​​​​

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MLKP silahlı terör örgütüne yönelik operasyonda tutuklu sayısı 77'ye çıktı
Bayrampaşa Belediyesine yönelik soruşturmada, Hasan Mutlu'nun bazı işler karşılığında rüşvet aldığı iddiası
Erzurum'da tır ile çarpışan SUV tipi araçtaki 4 kişi hayatını kaybetti
Fatih'te İETT otobüsünün çarptığı yaya yaralandı
Türkiye ile AB arasında ekonomik bütünleşmenin önemi teyit edildi
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Tahkim Kurulu, Milan Skriniar ve Kristjan Asllani'nin cezalarını onadı

Tahkim Kurulu, Milan Skriniar ve Kristjan Asllani'nin cezalarını onadı

Futbolda "ara transfer" dönemi sona erdi

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Kocaelispor, PFDK'ye sevk edildi

Futbolda haftanın programı

Futbolda haftanın programı
PFDK'den Fenerbahçeli Skriniar ve Beşiktaşlı Asllani'ye ikişer maç men cezası

PFDK'den Fenerbahçeli Skriniar ve Beşiktaşlı Asllani'ye ikişer maç men cezası
Süper Lig'den 9 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Süper Lig'den 9 kulüp PFDK'ye sevk edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet