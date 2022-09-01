Süper Lig'in 5. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu

Istanbul
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, sezonun 5. haftasında düdük çalacak hakemler şöyle:
Yarın:
21.00 HangiKredi Ümraniyespor-Trabzonspor: Arda Kardeşler
3 Eylül Cumartesi:
19.15 Demir Grup Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Yasin Kol
19.15 Medipol Başakşehir-Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan
21.45 Bitexen Giresunspor-Arabam.com Konyaspor: Zorbay Küçük
21.45 Fenerbahçe-Yukatel Kayserispor: Ali Palabıyık
4 Eylül Pazar:
19.15 Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor: Burak Şeker
21.45 Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa: Kadir Sağlam
21.45 MKE Ankaragücü-Beşiktaş: Mete Kalkavan
5 Eylül Pazartesi:
21.00 Galatasaray-Gaziantep FK: Yaşar Kemal UğurluAnadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.