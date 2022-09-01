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Spor, Futbol

Süper Lig'in 5. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu

Yunus Kaymaz   | 01.09.2022
Süper Lig'in 5. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu

Istanbul

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, sezonun 5. haftasında düdük çalacak hakemler şöyle:

Yarın:

21.00 HangiKredi Ümraniyespor-Trabzonspor: Arda Kardeşler

3 Eylül Cumartesi:

19.15 Demir Grup Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Yasin Kol

19.15 Medipol Başakşehir-Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan

21.45 Bitexen Giresunspor-Arabam.com Konyaspor: Zorbay Küçük

21.45 Fenerbahçe-Yukatel Kayserispor: Ali Palabıyık

4 Eylül Pazar:

19.15 Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor: Burak Şeker

21.45 Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa: Kadir Sağlam

21.45 MKE Ankaragücü-Beşiktaş: Mete Kalkavan

5 Eylül Pazartesi:

21.00 Galatasaray-Gaziantep FK: Yaşar Kemal Uğurlu

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